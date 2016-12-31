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Akrep – 2 Ocak Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Akrep – 2 Ocak Haftalık Burç Yorumu

2 Ocak haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Aralık 31, 2016
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2 Ocak haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 3 Şubat tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde Venüs size dolu dizgin, romantizmin doruklarını yaşatacak harika bir aşk getirmek üzere kolları sıvamış vaziyette.

Bazılarınıza aşk getirirken bazılarınıza da çocuk haberleri getirerek keyfinize keyif katacak. Yaratıcılık gerektiren işlerde çalışanlar bu hafta sizlere sürpriz iş teklifleri, projelerinizin kabulü, oyunculuk teklifleri, gelebilir. Hayattan çok daha fazla keyif alabilecek, hobilerinize daha fazla yönelebileceksiniz. Birliktelikleri olanları ise romantik dakikalar geçirebilecekleri güzel bir hafta bekliyor. Yalnız bu dönemde lükse olan düşkünlüğünüz artabilir. Paranızı daha kolay düşünmeden harcama eğiliminde olabilirsiniz.

Güneş/Plüton kontağı ile yayıncılık, haberleşme, medya, televizyon, hukuksal konular, yabancılar, yurt dışı bağlantılı işlerde hedeflerinize ulaşmanız için gerekli desteği alabileceksiniz. Bu alanlarda hem saygı hem de kazanç elde etmeniz çok daha kolay olacaktır.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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