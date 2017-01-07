Akrep – 9 Ocak Haftalık Burç Yorumu

9 Ocak haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli Yengeç burcundaki Dolunay’ın etkileri ile geçecek. Hukuksal konularla ilgili gerginlikler olabilir. İletişim, haberleşme, haber alıp verme, yayıncılıkla ilgili konularla ilgili gelişmeler yaşayabilir, gergin bir ruh haliniz olabilir. Yaratıcılık gerektiren konularda destekleyici, aşkla ilgili konularda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Finansal anlamda harcamalara biraz dikkat!

Dolunay haftasında Büyük Kare dediğimiz açı kalıbı etkin olacak. Özellikle kadın müşteriler, iş yaptığınız kimselerle güç ve ego mücadelesine girmemenizde yarar var. Bu hafta gizli, saklı, skandal sayılabilecek ilişkilerden uzak durun. Keza bu hafta olası çıkacağınız seyahatlerde krizler söz konusu olabilir. Kimseyle dalaşmamaya özen gösterin, tartışmalı ortamlardan uzak durun. Sağlığınızla ilgili konularda da özelikle tansiyona dikkat etmenizde yarar var. Rutin kullandığınız ilaçları almayı unutmayın! Yaptırmanız gereken kontrolleri aksatmamaya özem gösterin. Venüs ve Neptün ise birlikte hareket edecekler. Venüs/Neptün etkileşimi ile eğer yalnızsanız gayet romantik, çekici bir flört kapınızı çalabilir. Bu hafta yaptığınız her türlü işte yaratıcı esinlerinizi rahatlıkla kullanabileceksiniz. Sanatsal anlamda yeni girişimlerde de bulunabilirsiniz. Ama bu etkilerin öncelikle sizlere var olan ilişkilerinizde huzur ve duygusallık, eğer ilişkiniz yok ise de aşk getirmesini dilerim.