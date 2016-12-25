Akrep burcunu 2017’de neler bekliyor?

2017 senesinde Akrep burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2017 senesini yazdı.

BU YIL ÖNE ÇIKAN TEMEL KONULAR

Akrep’ler bu yıl da para kaynakları, mali planları ve kazanç yollarını, birikimleri ve yatırımları sembolize eden alanda Satürn'ü misafir etmeye devam edecekler. Yeni kazanç yolları bulmak, işle ilgili veya ticari konularda gelirleri artırıcı girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Paranıza sahip çıkmak, dengeli harcamak ve biriktirmek için çaba göstermeniz gerektiğini hissedeceksiniz. Kendi değerinizi bilmek isteyeceksiniz. Vaktinizin, emeğinizin, paranızın değerini ve kıymetini bilmeniz gerekecek.

Çevrenize iş hayatındaki çabalarınıza, ortak iş yaptığınız kişilere ve ailenize yönelik para paylaşımı konularında sorumluluklarınızın bilincinde olarak hareket etmek zorunda hissedeceksiniz. Bu yıl kendine iş kurmak, var olan işini yapılandırmak ve kazanç fırsatları yaratmak isteyen Akrep’ler enerjinizi bu alana odaklamak için imkanınız var. Satürn'ün geri gideceği 6 Nisan – 25 Ağustos tarihleri arasında mali işlerinizi çok daha dikkatli ve planlı bir biçimde ele almakta fayda var. Kazançlar, yatırımlar veya maddi konularda geleceği etkileyecek önemli kararlar almak durumundaysanız tedbirli, sorumlu ve bilinçli davranmanızı tavsiye ederim.

ŞANS VE FIRSAT ALANLARINIZ

Bu yıl şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter 11 Ekim'e kadar Terazi burcunda yer alacak. Sizin bilinçaltınızı, elde olmayan durumları, kolektif amaçları, spiritüel çalışmaları, özgürlüğünüzü kısıtlayan konuları temsil eden alanda olacak. Zihninizi rahatlatmak, bilinçaltınızı temizlemek sizi kısıtlayan korku veya davranış kalıplarından kurtulmak için şansınız var. Gizli, saklı konular, sırlar ve kendinizi bir miktar saklama gereği ortaya çıkabilir. Dedikodu veya arkadan konuşmak iş ve özel hayattaki ilişkilere zarar verebilir. Çalışma düzeninizi ve günlük hayatınızı size çok daha iyi gelen bir düzene sokmak için şansınız var. 11 Ekim'den sonra Jüpiter Akrep burcuna geçecek ve yıl sonuna kadar burcunuzda kalarak sizi 2018 Ekim başına kadar destekleyecek ve şans getirecek. Kariyer, ilişkiler, ev hayatı ve dış görünüm bakımından size daha tatmin edici başarıya götüren ve uzun soluklu iyilikler getirmek üzere kalacak. Bekar Akrep’ler yeni bir ilişkiye başlayabilir, var olan ilişkilerine ve evlilik hayatlarına daha fazla tutku, sahiplenme, sevgi ve çekim katmak için çaba gösterebilirler.

KADERSEL DEĞİŞİM ZAMANLARI

Bu yıl Güneş ve Ay Tutulmaları Şubat ve Ağustos aylarında gerçekleşecek. 11 Şubat'ta gerçekleşecek Aslan burcundaki Ay Tutulması sizin kariyer alanınızda gerçekleşecek. Daha fazla tanınma, topluluklar önünde görünme ve işle ilgili konularda bilinçli adımlar atma şansı arayacaksınız. Kariyerinizi daha ileri ve üst seviyeye taşımak için arkadaş çevreniz, sosyal medya ağlarınız ve teknolojik konuları daha etkin kullanmak için karar verebilirsiniz. Daha rasyonel bir bakış açısıyla kariyerinizi yapılandırmak isteyebilirsiniz. Eğitimler, yabancılarla ilişkiler, ticaret, basın ve yayın konularından yana girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz.

25 Şubat'ta yer alacak Güneş Tutulması Balık burcunda ve sizin aşk, romantizm, eğlence, hobiler ve çocuklar alanınızda gerçekleşecek. Aşk hayatınızı odak altına alacak bu tutulma sizi daha duygusal kılacak ve kurduğunuz bağı tekrar gözden geçirmenize yol açacak. Sevdiğinizle daha güçlü bir sevgi bağı kurmak adına fedakarlık etmek ve karşılıklı özveride bulunmanızı gerektiren konularla ilgili kararlar alabilirsiniz. Bu dönemde ilişkisi olmayan Akrep’ler yeni bir aşka yelken açabilirler. Yaratıcı çalışmalar, hobiler ve kendinizi ifade etmek bakımından sezgileri, duyguları ve yetenekleri daha fazla kullandığınız bir dönem olacak. Çocuklarınız için kendilerini geliştirici çalışmalara dair adımlar atabilir ve onların yeteneklerini geliştirici hobilere veya çalışmalara başlamaları için destek olabilirsiniz.

7 Ağustos‘ta Kova burcunda bir Ay Tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma ev ve aile yaşamınızı temsil eden alanda gerçekleşecek. Aile üyeleri ile ilkeler, prensipler ve sınırlarınız hakkında duygusal stresler ortaya çıkabilir. Bu dönemde ev ve evle ilgili konularda değişimler yaşanabilir. Bazı Akrep’ler yer değiştirmek, evi yenilemek, ev almak veya satmak konusunu düşünebilirler. Ebeveynlerle ilişkilerde dikkatli olunması gereken bir süreç.

21 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması sizin iş ve kariyer hedefleri alanınızda olacak. Bu dönemde kariyerinizi ileri taşıyacak kararlar almanız mümkün. İş ve mesleki konularda size daha fazla güç, tanınma ve prestij getirecek adımlar atmak için harekete geçebilirsiniz.

AŞK, İLİŞKİLER VE PARA

Aşk, ilişkiler ve para gezegeni Venüs bu yıl 5 Mart – 16 Nisan tarihleri arasında geri harekette bulunacak. Sizin iş, çalışma hayatı, iş yerindeki ilişkiler, günlük hayat düzeninizi ve sağlığınızı temsil eden alanlarda Retro yapacak. Çalışma ve günlük düzeninizi zorlaştıracak yoğunluk ortaya çıkabilir. İş yerindeki kişilerle ilişkiler gerilebilir. Öfkeli, huzursuz ve sabırsız tavırlar size zarar getirecektir. Sağlığınızı korumanız yediğinize, içtiğinize özen göstermeniz ve aşırı bedensel yorgunluğa karşı tedbirli olmanız gerekir. Evcil hayvanlar ve iş yerindeki mal, alet ve gereçlerle ilgili stresler ortaya çıkabilir.

Venüs yılın ilk ayında 3 Ocak – 3 Şubat arası aşk ve romantizm evinizde kalacak. Bu dönemde daha fazla sevgi alıp, verebilirsiniz. Kendinizi çok daha çekici ve sevgiye açık hissedebilirsiniz. Aşk hayatınızın ön planda olduğu bir dönem olacaktır. 5 Temmuz – 1 Ağustos ve 30 Kasım – 24 Aralık tarihleri arasında para alanınızda yer alacak. Bu dönemde gelirlerde ve kaynaklarda artış görülebilir. Harcamalarınızı da dengeye oturtmanız gerekecektir. Yatırım yapmak veya para getirecek konularda karar almak için uygun zamandır.

MERKÜR GERİLEMESİ VE SİZE ETKİLERİ

Merkür bu yıl yeni yıla girdiğimiz ilk günlerde Oğlak burcunda geri harekette olacak. 21 Aralık 2016’da başlamış olduğu gerileme hareketini 9 Ocak 2017’de sona erdirene kadar iletişim, haberleşme ve ulaşım evinizde olacak. Tüm bu konularda gecikmelere, tekrarlara ve karmaşaya yol açabilir. Seyahat, eğitim ve ticari planlar, bu konularda yapacağınız yeni başlangıçlar varsa Retro bitimine bırakmanızı tavsiye ederim. Bilgisayar, araba ve diğer elektrikli aletlerle ilgili alım satım işlerinde azami tedbirli davranmakta fayda var.

Merkür 9 Nisan – 11 Mayıs arası Boğa burcunda geri harekette bulunacak. Sizin evlilik, ortaklık ve sosyal bağlantılar alanınızda yer alacak. Ciddi ilişkileri ele alırken iletişiminizi nasıl kurduğunuz önem kazanıyor. İlişkinizde eşinizle, partnerinizle veya ortağınızla aranızda yanlış anlaşılma veya tartışmalar çıkabilir. Güven duygusunu sarsacak tutum ve davranışlardan sakınınız.

Merkür 14 Ağustos – 6 Eylül arası Başak burcunda Retro yapacak. Sizin arkadaşlıklar, grup çalışmaları ve gelecek planları alanınızda yer alacak. Arkadaşlarla ve gruplarla kuracağınız iletişim aksayabilir, yanlış anlama veya dikkatsizlik nedeniyle tartışmalar çıkabilir. Birlikte yapacağınız planlarda gecikmeler veya değişimler olabilir. Detaylara önem verin! Aşırı eleştirel olmaktan kaçının ve verdiğiniz sözleri yerine getirmeye bakın.

Merkür yılın son gerilemesini 4 – 24 Aralık arası Yay burcunda gerçekleştirecek. Sizin para, birikimler ve kazançlar alanınızda yer alacak. Maddi değeri olan malınıza, değerli eşyalarınıza, kredi kartlarına ve para transferlerine dikkat edin. Ödemelerde gecikmeler olabilir. Para akışınızı sıkı takip edin. Bu dönemde satın alımlarınızı çok düşünerek yapın. Retro bitiminde karar değiştirmek ve istemediğinize karar vermek söz konusu olabilir veya ürün de sıkıntılar çıkabilir.