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Aslan – 2 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 2 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu

2 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 2, 2017
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2 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Öğlen saatleri iki saat sürecek olan Ay boşluğu etkisi nedeniyle ağır geçecek saatler olacaktır. Öncelikli olarak partnerinizin veya ortağınızın hayatıyla ilgili meselelerde ilerleyeceğiniz etkiler söz konusudur.

Olumlu ve mantık ağırlıklı diyalogların etkili olacağı bir gündesiniz. Belki de ortak yürütülen konularda geleceğe ait projelerin durum değerlendirmesini yapabilecek olasılıklara sahip bulunabileceksiniz. Ancak hayatınızın krizli alanlarında bilhassa Merkür gerilemesinin olumsuz etkilerini yaşamaya devam edeceksiniz.

Burç Yorumları

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