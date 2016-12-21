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Aslan – 21 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 21 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

21 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 21, 2016
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21 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Kısa yolculuklar ve özellikle esintili doğa gezintileri size çok iyi gelecektir. Eğitim, pazarlama ve reklam konularında olumlu ve dengeli sosyal diyaloglar yakalayabilirsiniz.

Kariyerinize odaklanacağınız ve mesleki alanınız her neyse, yoğun ve kalıcı olabilecek çalışmalara yöneleceğiniz bir güne başlıyorsunuz. Finansal açıdan kendinizi irdelemeniz ve sıkı bir hesaplamaya girmeniz olasıdır. Güneş’in bugünden itibaren Oğlak burcunda ilerlemesiyle odak noktanız sağlıklı yaşam çabanız ve hizmet alanınız olacaktır.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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