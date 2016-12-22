Aslan – 22 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

22 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Eğitim, pazarlama ve reklam konularında olumlu ve dengeli sosyal diyaloglar yakalayabilirsiniz. Kariyerinize odaklanacağınız ve mesleki alanınız her neyse, yoğun ve kalıcı olabilecek çalışmalara yöneleceğiniz bir gün daha yaşıyorsunuz.

Kısa gezintiler ve özellikle esintili doğa keşifleri size çok iyi gelecektir. İş ilişkilerinizde, kardeşiniz ve komşularınızla olan münasebetlerinizde fikir ayrılıkları, özgürleşme arzusu ve bireysel kalma hevesi nedeniyle kopmalar yaşamanız olasıdır. Gece saatleri Ay boşluğu nedeniyle içe kapanma isteği artar.