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Aslan – 23 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 23 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

23 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 23, 2016
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23 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Aile, ebeveyn, akrabalar veya aile kökleriyle ilgili konularda meraklı araştırmalara girişebilirsiniz. Bir sır veya sizden saklananları ortaya çıkartabilirsiniz.

Mars etkisiyle konuşulmamışlar, konuşulması ertelenenler ilginç ve beklenmedik şekilde gündeme oturacaktır. Ancak yine de öğrendiklerinizden hoşlanıp hoşlanmamak sizin kişisel menfaatlerinize göre şekillenecektir. Maneviyatla ve aile kavramıyla ilgili özel enerjiler açığa çıkacaktır. Eğitimini almak istediğiniz bir hobiyle ilgili ilginç püf noktalarına erişebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
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Yay
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