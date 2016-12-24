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Aslan – 24 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 24 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

24 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 24, 2016
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24 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Günü evinizde aileniz veya kendinizle baş başa geçirmeye eğilimli olabilirsiniz. Her ne kadar arkadaşlarınızla bir arada olmak ilginizi çekiyor olsa bile bugünü fazla muhabbet veya insani temasla harcamak istemeyebilirsiniz.

Enerjiler içsel, başlangıç hevesleri düşük olacaktır. Hizmet alanınızdaki fenomenlerin sizin iç dünyanızda ve duygusal yapınızda ne tür değişimlere neden olduğu üzerine düşünebilirsiniz. Alınması gereken kararlarınızda bazı kriterler ve duygusal çözümlemeler meydana getirebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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