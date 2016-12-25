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Aslan – 25 Aralık Pazar Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 25 Aralık Pazar Günlük Burç Yorumu

25 Aralık Pazar gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 25, 2016
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25 Aralık Pazar gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Pazar gününüzü evinizde aileniz veya kendinizle baş başa geçirmeye eğilimli olabilirsiniz. Her ne kadar arkadaşlarınızla bir arada olmak ilginizi çekiyor olsa bile bugünü fazla muhabbet veya insani temasla harcamak istemeyebilirsiniz.

Enerjiler durağan, başlangıç hevesleri düşük olacaktır. Suya, sabuna dokunmadan kendinizi kalabalık alanlarda eğlencenin kollarına bırakabilirsiniz. Çünkü bugün sosyal hayatınızdaki insanlarla ve varsa sevgilinizin şefkatiyle mutlu olabileceğiniz etkiler söz konusu olacak. İletişim ve coşkulu ortamlar size iyi gelecektir.

Burç Yorumları

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