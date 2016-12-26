Aslan – 26 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu

Hobileriniz ve hayatınızın zevk aldığınız konularında başka insanların denemediği detayları keşfetmek isteyebilirsiniz. İçinizde sakladığınız aykırı ruhu ortaya çıkarabilirsiniz.
Macera içeren spor dallarına yönelebilir, gezme ve dünyayı keşfetme amaçlı kültür videoları izleyebilirsiniz. Çocuklarınızın spor aktivitelerine destek olabilirsiniz. Bilhassa harcamalarınıza dikkat etmeniz ve ortaklaşa kazanımlarınızda partnerinizin maddiyata yaklaşımı nedeniyle tartışmalara karşı risk taşıdığınızı aklınızdan çıkarmamalısınız.