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Aslan – 26 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 26 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu

26 Aralık Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 26, 2016
Kadınlara özel spor programı
26 Aralık Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Hobileriniz ve hayatınızın zevk aldığınız konularında başka insanların denemediği detayları keşfetmek isteyebilirsiniz. İçinizde sakladığınız aykırı ruhu ortaya çıkarabilirsiniz.

Macera içeren spor dallarına yönelebilir, gezme ve dünyayı keşfetme amaçlı kültür videoları izleyebilirsiniz. Çocuklarınızın spor aktivitelerine destek olabilirsiniz. Bilhassa harcamalarınıza dikkat etmeniz ve ortaklaşa kazanımlarınızda partnerinizin maddiyata yaklaşımı nedeniyle tartışmalara karşı risk taşıdığınızı aklınızdan çıkarmamalısınız.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Güle güle George Michael…
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