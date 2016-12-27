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Aslan – 27 Aralık Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 27 Aralık Salı Günlük Burç Yorumu

27 Aralık Salı gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 27, 2016
Kadınlara özel spor programı
27 Aralık Salı gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Özel hayatınız ve çocuklarınızın gelişimi için gerekli olan bilgi, inanç ve fikir kaynaklarına sahip olacaksınız. Ancak bunların aktarımı konusunda cömert davrandığınız söylenemez.

Somut ve soyut tüm potansiyelinizi kullanabileceğiniz bir süreçtesiniz. Kendinizden başka yakınlarınıza da cömert davranmanız gerekmektedir. Film izlemek ve bilgisayar destekli oyunlarla vaktinizi değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda hizmet alanınızda halletmeniz gereken tüm meseleleri temizleyecek motivasyona da sahipsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Güle güle George Michael…
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