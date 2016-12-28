Aslan – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Bütün gün kendinizi Ay boşluğu nedeniyle tembel hissedebilirsiniz. Zihninizi ve bedeninizi fazla yormayacak şekilde günü tamamlamaya yakın Oğlak burcunda ve hizmet alanınızda bugün yılın son Yeni Ay’ı gerçekleşiyor.

Bu yıl yaşananların ışığında, yeni başlayacak yıl için aynı konularda disiplinli ve kararlı bir şekilde neler yapabileceğinizi belirleyip hedef koyabileceksiniz. Evinize yeni bir evcil hayvan almayı planlayabilirsiniz. Disiplinli ve tutarlı bir çalışma ortamına merhaba diyebilirsiniz. Daha güçlü bir hizmet ağı oluşturabilirsiniz.