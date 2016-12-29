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Aslan – 29 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 29 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

29 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 29, 2016
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29 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Dış etkenlerle ilgili cilt sorunları veya ufak tefek ortopedik kazalara karşı dikkatli ve tetikte olmalısınız. Herhangi bir konuda sağlık probleminiz mevcutsa bugün buna şifa bulmanız olasıdır.

İş ve hizmet alanınızda öne süreceğiniz bir fikir takdir toplayabilir. Kemik, dişler ve cilt ile ilgili oluşabilecek sorunlardan dolayı kendinizi duygusal baskı altında hissetmeniz doğaldır. Bu konularda operasyon ve tedavi süreci de başlayabilir. Sizden tecrübe olarak daha olgun birisinden tavsiyeler almak için uygun etkilere sahipsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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