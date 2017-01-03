Aslan – 3 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu

3 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Sakarlık, dalgınlık ve unutkanlığa karşı dikkatli olmalı ve hayatınızın kriz getiren noktalarına karşı tetikte olmalısınız. Zihinsel hareketliliğiniz ve sosyal ilişkilerinizde aksaklıklar yaşayabilirsiniz.

Ruhsal ve duygusal krizlerinizin aşılmasında deneyimli bir danışmanla çalışmayı düşünebilirsiniz. Maddi ve manevi tüm yükümlülüklerinize eğilebilir, ödemelerinizin karşılanması için kaynak yaratma konusunda kafa yorabilirsiniz. Maddi ve manevi yükümlülüklerinizi karşılamak adına Venüs sizi destekleyecek bir enerji sunabilir.