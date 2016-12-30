Aslan – 30 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

30 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Ortaklıklarınız ve özel ilişkinizle olan iletişimlerinizde özgürlük teması söz konusu olabilir. Verdiğiniz sözlere ve inandığınız değerlere dikkat etmelisiniz.

Bilhassa özel ilişkilerde aldatma ve aldatılma ihtimallerinin olabileceği bir gökyüzü konumuna sahipsiniz. Herhangi bir akit sözleşmesi yapmak için uygun bir zamanda bulunmuyorsunuz. Ancak bilhassa arkadaş ortamlarınızdan finansal bilgi desteği alabilirsiniz. Hizmet alanınızda yeni ve efektif yöntemlere ulaşma konusunda doğru etkilere sahip bulunuyorsunuz.