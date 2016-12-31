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Aslan – 31 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 31 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

31 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 31, 2016
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31 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Yılbaşı gecesi ortağınız veya sevgilinizle birlikte sosyalleşebilir, keyifli ve yüksek enerjili ortamların tadını çıkartabilirsiniz. Özgürlük teması yükseleceğinden kendi kendinize de kalmak isteyebilirsiniz.

Yahut birçok organizasyona uğrayabilir, farklı insan topluluklarıyla yeni yıla giriş etkinliklerini deneyimleyebilirsiniz. Entelektüel sohbetlerin, nezaketin ve insani erdemin yoğun hissedileceği ortamlarda vakit geçirmeye çalışacaksınız. Yeni yılda da tarzınız ve yaklaşımlarınız Venüs/Jüpiter olumlu açısı temasıyla gelecektir. İyi yıllar dileriz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
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