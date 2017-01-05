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Aslan – 5 Ocak Perşembe Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 5 Ocak Perşembe Günlük Burç Yorumu

5 Ocak Perşembe gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 5, 2017
Kadınlara özel spor programı
5 Ocak Perşembe gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Planladığınız seyahatlerin, almak isteyip de ertelediğiniz majör eğitimlerin, hukuksal başlangıçlarınızın artık yükselen bir enerjiyle hayatınıza dahil olmasını kutlayabilirsiniz.

Uluslararası işlerde başlangıçlar, hukuki kazanımlar, aklınızı kullanabileceğiniz tüm konu ve girişimlerde başarı kazanmanızın kaçınılmaz olduğunu görebileceksiniz. Kendinizi kişisel olarak yalnızlaşmış ve çevreden izole olmuş hissedebilirsiniz. Özel hayatınızla, çocuklarınız veya eşinizle ilgili yeni bir sorumlulukla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Yaradılanı sev yaradandan ötürü
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