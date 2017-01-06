Aslan – 6 Ocak Cuma Günlük Burç Yorumu

6 Ocak Cuma gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Kariyer ortamınızdaki tüm kişilere karşı hoşgörülü ve affedici olmaya devam edeceksiniz. Ofis veya iş yerinizdeki iletişiminizde, alçak gönüllülük, insaniyet ve güven duygusu hissedilecektir.

Sanat ve yaratıcılık yönü ağır basan hobilerinize işe dönüştürme potansiyeline sahipsiniz. Babanız ile ilişkilerinize eğilmek isteyebilirsiniz. Mesleki kazanç elde edebilir veya mevcut kazancınızı arttırabilirsiniz. Sabırlı çalışmalarınız sayesinde zamanla hak ettiğiniz değeri görebileceğinizi anlayacaksınız. Attığınız temelleri geliştirme şansını edinebilirsiniz.