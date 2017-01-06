Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Aslan – 6 Ocak Cuma Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 6 Ocak Cuma Günlük Burç Yorumu

6 Ocak Cuma gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 6, 2017
Kadınlara özel spor programı
6 Ocak Cuma gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Kariyer ortamınızdaki tüm kişilere karşı hoşgörülü ve affedici olmaya devam edeceksiniz. Ofis veya iş yerinizdeki iletişiminizde, alçak gönüllülük, insaniyet ve güven duygusu hissedilecektir.

Sanat ve yaratıcılık yönü ağır basan hobilerinize işe dönüştürme potansiyeline sahipsiniz. Babanız ile ilişkilerinize eğilmek isteyebilirsiniz. Mesleki kazanç elde edebilir veya mevcut kazancınızı arttırabilirsiniz. Sabırlı çalışmalarınız sayesinde zamanla hak ettiğiniz değeri görebileceğinizi anlayacaksınız. Attığınız temelleri geliştirme şansını edinebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Zamanlamanın gücünü fark edin!
2017 yılında evlilik için en uygun zamanlar!
Yaradılanı sev yaradandan ötürü