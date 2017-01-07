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Aslan – 7 Ocak Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 7 Ocak Cumartesi Günlük Burç Yorumu

7 Ocak Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 7, 2017
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7 Ocak Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Mesleki ortamınızda sizden seviye olarak daha alttaki kişilere karşı daha hoşgörülü ve affedici olduğunuzu fark edebilirsiniz. İş yerinizdeki iletişiminizde gözle görülür bir insaniyet ve güven duygusu hissedilecektir.

Sanat yönü ağır basan hobilere yönelmeniz de olasıdır. Anneniz ile bağlarınızı kuvvetlendirmek isteyebilirsiniz. Mesleki kazanç sağlayabileceğiniz bir göstergeye sahip bulunuyorsunuz. Hizmet alanınızda ciddiyet ve takıntı derecesinde önem verebileceğiniz bir projeyi veya vazifeyi bitirmeye odaklı olabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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