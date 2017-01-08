Aslan – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu

8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Kariyer ortamınızdaki tüm kişilere karşı hoşgörülü ve affedici olmaya devam edeceksiniz. Ofis veya iş yerinizdeki kişilerle pazar gününüzü bir arada geçirmek isteyebilirsiniz.

Sanat ve yaratıcılık yönü ağır basan hobilerinizi işe dönüştürme potansiyeline sahipsiniz. Babanız ile ilişkilerinize eğilmek isteyebilirsiniz. Merkür bugünden itibaren özel hayatınızla ilgili alanda ileri harekete başlıyor. Çocuklarınız ve eşinizle iletişiminizde problemlerle karşılaşmaktan kurtulacaksınız. Akşam Ay boşluğu süresince zihninizi dinlendirmelisiniz.