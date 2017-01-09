Aslan – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu

9 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Arkadaşlarınız ve dahil olduğunuz sosyal topluluklardaki haberleşme yoğunluğu nedeniyle yoğun ve hareketli bir haftaya başlıyorsunuz. Ortak çalıştığınız kişiler ve iş yaptığınız kurumlarla iletişim trafiğiniz de yoğun olacaktır.

Her konuda konuşabilecek ve iletişim kurabilecek bir gün sizi bekliyor. Ani ve planlanmamış bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Entelektüel düzeyinizi yükseltebilecek bir zihinsel başlangıç sürecine girebilirsiniz. Odak noktanız maddi krizlerinizi nasıl aşmanız gerektiği ve ortaklaşa kazanımlardan gelirlerinizin akışı olacaktır.