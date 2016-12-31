Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Aslan – 2 Ocak Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 2 Ocak Haftalık Burç Yorumu

2 Ocak haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Aralık 31, 2016
Kadınlara özel spor programı
2 Ocak haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 3 Şubat tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde başkalarının parası, ortaklaşa işlerden gelen gelirler, primler, ödemeler, burslar, kredilerle ilgili genel anlamda şanslı ve de keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz.

Özellikle sözleşmelerden, anlaşmalardan kazanç elde edebilir, elinize para geçmesini sağlayacak imzalar atabilirsiniz. Eğer ki yalnızsanız, bir partneriniz yok cinsel anlamda sizi mutlu edecek biri ile keyifli bir ilişki başlangıcı söz konusu olabilir. Eğer ki bir ilişkiniz var ise kıskançlık, gereksiz kapris, haset, partnerinizin arkasından iş çevirmek, partnerinizin özel alanlarına girip karıştırmak ilişkilerde problemlere yol açabilir. Güneş/Plüton kontağı sizi biraz daha içe dönmenize neden olabilir. Biraz içsel anlamda kendinizi sorgulayabilirsiniz. Keza evinizin eksikleri de bu hafta gözünüze çok daha fazla batabilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Yeni yıla romantizmin doruklarında başlıyoruz
Astrolog Dinçer Güner yazıyor: 2017’de Türkiye ve Dünya
Oğlak burcunda Yeni Ay: İşkolik olmaya hazır mısınız?