Aslan – 2 Ocak Haftalık Burç Yorumu

2 Ocak haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 3 Şubat tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde başkalarının parası, ortaklaşa işlerden gelen gelirler, primler, ödemeler, burslar, kredilerle ilgili genel anlamda şanslı ve de keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz.

Özellikle sözleşmelerden, anlaşmalardan kazanç elde edebilir, elinize para geçmesini sağlayacak imzalar atabilirsiniz. Eğer ki yalnızsanız, bir partneriniz yok cinsel anlamda sizi mutlu edecek biri ile keyifli bir ilişki başlangıcı söz konusu olabilir. Eğer ki bir ilişkiniz var ise kıskançlık, gereksiz kapris, haset, partnerinizin arkasından iş çevirmek, partnerinizin özel alanlarına girip karıştırmak ilişkilerde problemlere yol açabilir. Güneş/Plüton kontağı sizi biraz daha içe dönmenize neden olabilir. Biraz içsel anlamda kendinizi sorgulayabilirsiniz. Keza evinizin eksikleri de bu hafta gözünüze çok daha fazla batabilir.