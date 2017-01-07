Aslan – 9 Ocak Haftalık Burç Yorumu

9 Ocak haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli Yengeç burcundaki Dolunay’ın etkileri ile geçecek. Öncelikle sağlığa biraz dikkat! Özellikle ateşli rahatsızlıklar veya mikrobiyal enfeksiyonlara karşı dikkatli olmalısınız. İş ve çalışma ortamınızda veya çalışma şeklinizde stresli zamanlar olabilir. Finansal anlamda sürpriz beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ortaklaşa kazandığınız gelirlerde artış meydana gelebilir.

Dolunay haftasında Büyük Kare dediğimiz açı kalıbı etkin olacak. Büyük kare ile birlikte çalıştığınız kimseler, müşteriniz, iş ilişkisi içinde olduğunuz kimselerle mevzuları gereksiz yere uzatmayın. Komşularınızla gereksiz yere gerilmeyin, tartışmalı ortamlardan uzak durun. Trafikte daha dikkatli olun! Trafikte kimse ile tartışmayın. Bu hafta satış, pazarlama işlerinizde başarı söz konusu olacak. Keza yaşamınızı disipline etmek, diyet ,spor, egzersiz gibi programlara yazılmak için de uygun bir süreç. Kadın akrabalarla aranızda gerginliklerde oluşabilir. Venüs ve Neptün ise birlikte hareket edecekler. Venüs/Neptün etkileşimi ile evinizde yaratıcı değişimler yapmak, boyamak, renklendirmek, evinizi güzelleştirmek için gayet uygun bir hafta. Evinizde hobilerinize yönelmek, yaratıcı çalışmalar yapmak, yemek yapmak daha fazla, misafir ağırlamak size ruhsal anlamda çok daha iyi gelebilecektir.