Aslan burcunu 2017’de neler bekliyor?

2017 senesinde Aslan burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2017 senesini yazdı.

BU YIL ÖNE ÇIKAN TEMEL KONULAR

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Satürn sizin aşk, romantizm, eğlence, hobiler, yaratıcı çalışmalar ve çocuk evinizde yer almaya devam ediyor. Hayatınıza ciddi bir ilişki katmak veya var olan ilişkinizi daha olgun ve kalıcı bir birlikteliğe dönüştürmek için size deneyim kazandırmaya devam ediyor. Hayattan zevk almak konusunu daha ciddi bir biçimde düşüneceksiniz. Hobilerinize önem vermek hatta bazılarınız için ilgi alanlarını mesleğe dönüştürmek veya kazanç yaratmak adına destek olacak bir yerleşim bu. Diğer yandan aşk hayatınızda daha sorumlu, sınırlarınızı belirlemeyi istediğiniz, ilişkide özgürlük konusunda dengeye oturmaya çalışacağınız bir yıl olacak.

Yaratıcılık gerektiren konularda daha planlı ve somut bir yaklaşımla verimli ve üretken olabileceksiniz. Çocuk sahibi olan Aslan’lar sorumluluklarının daha fazla bilincinde olacaklar. Çocuklarına da sorumluluk vermek için çaba harcayacaklar. Yatırımla ilgili konularda dikkatli olmak gerekebilir. Özellikle Satürn'ün 6 Nisan – 25 Ağustos tarihleri arasında geri harekette bulunacağını düşünürsek paranızı nereye, nasıl, hangi şartlarda yatıracağınızı tedbirli bir şekilde planlamak gerekir. Aşk ve ilişki konusunda bu dönemde işler karışabilir. Verilen sözler tutulmayabilir. Bu nedenle ne istediğinizi iyi düşünerek karar almak ve öyle hareket etmek akıllıca olur. Bu süreçte başlayacak ilişkiler ise Satürn Retro bitiminde tekrar yeni bir bakışla ele alınacaktır.

ŞANS VE FIRSAT ALANLARINIZ

Bu yıl şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter Terazi burcunda olacak. Sizin yakın çevre, kardeşler, komşular, iletişim, eğitim, kısa yolculuklar ve zihinsel faaliyetler alanınızda yer alacak. Bu süreçte yeni eğitimler alabilir, zihinsel konularda daha yaratıcı olabilir, ticari faaliyetler alanında yeni girişimler yapabilir, bol bol gezilere gidebilir, yabancı bir dil öğrenebilir, yakın çevre ve kardeşlerle ilişkilerinizi daha dengeli, adil ve sevecen bir konuma taşıyabilirsiniz. Bazı Aslan’lar yeni bir araba, bilgisayar veya elektronik aletler alıp yeni teknolojiler deneyebilirler. Mahallenizde komşularınızla ilişkileri ve iletişimi güçlendirebilirsiniz.

Jüpiter 11 Ekim'den sonra Akrep burcuna geçecek ve sizin ev, aile, yerleşim, özel hayat alanınıza girecek. Evde daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ailenizle ve evinizle ilgilenmekten daha fazla mutluluk duyabilirsiniz. Bu dönemde ev almak isteyebilir veya emlak sektörüne yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Evinizi yenilemek, tamirat, tadilat yapmak, varsa ev kredisi almak, borç ödemek gibi konulara eğilebilirsiniz. Aile içinde daha sahiplenici krizleri çözmeye yönelik davranabilirsiniz. Ebeveynlerinize daha fazla ilgi gösterdiğiniz bir süreç olabilir.

KADERSEL DEĞİŞİM ZAMANLARI

Bu yıl Güneş ve Ay Tutulmaları Şubat ve Ağustos aylarında gerçekleşecek. 11 Şubat'ta gerçekleşecek Aslan burcundaki Ay Tutulması burcunuzda gerçekleşeceği için sizi diğer burçlara göre daha fazla etkileyecektir. İlişkilerinizi nasıl ele aldığınızı, hayata bakış açınızı ve gelecek hedeflerinizi belirleme konusunda kararlar alabilirsiniz. Bazı bekar Aslan'lar evlenme kararı alabilir, hayatlarındaki özel kişiyle daha ciddi bir gelecek planı yapmaya başlayabilir. Evlilik ve ortaklık konularında yaşadığınız ikilemler varsa bu dönemde yaşadığınız çelişkileri su yüzüne çıkaracak duygusal stresler yaşayabilirsiniz. Hayatınızda daha fazla romantizm ve aşk yaşamak için istekli olacaksınız. Yaratıcılığınızı kullanmak, yönetsel yeteneklerinizi geliştirmek, beğenilmek ve daha fazla dikkat çekici olmak için görünümünüzü değiştirmek konularında kararlar alabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermek, bakımlı olmak ve kendinizi geliştirmek için bir takım değişimler yapmak isteyebilirsiniz.

25 Şubat'ta yer alacak Güneş Tutulması Balık burcunda ortak para paylaşımı, krediler, borçlar, vergi, sigorta, miras, ticari gelirler, eşinizle ve ailenizle bütçenizi temsil eden alanda gerçekleşecek. Maddi konularda kendinizi güvende hissetmek isteyeceksiniz. Gelirleri ve bütçe planlamasını doğru yapmak gerekecektir. Ödemelerinizi ve harcamalarınızı iyi planlamalısınız. Duygusal anlamda kendinizi aileye ve sevdiklerinize karşı aşırı fedakarlık etmekten kaynaklı stres hissedebilirsiniz. Psikolojik, korkulara yönelik, terapiler veya şifa çalışmaları yapmak isteyebilirsiniz.

7 Ağustos‘ta Kova burcunda bir Ay Tutulması gerçekleşecek ve bu tutulma evlilik, ciddi beraberlik ve ortaklık alanınızda yer alacak. İlişkilerinizi nasıl kurduğunuz önem kazanıyor. İlkeleriniz ve idealleriniz doğrultusunda ilişkide özgürlükleri ve sınırları belirlemek gerekiyor. Kalp ve mantık arasında kalacağınız duygular hissedebilirsiniz. Rasyonel davranmakla kalbinizin sesini dinlemek arasında ikilem yaşayabilirsiniz. Evlilik ve ilişki başlatmak, bitirmek veya ilişkiyi tekrar gözden geçirmek için duygularınızı gözden geçireceğiniz bir dönem olacaktır.

21 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması yine sizin burcunuzda yer alacak. Kendinizi beğenmek, hayatınızdan daha fazla keyif almak için sağlığınızı ve dış görünümünüzü ele alabileceğiniz bir dönem. İlişkilerde ne istediğini bilmek, daha fazla aşk, romantizm, güven ve mutluluk yakalamak için değişimler yapmaya kalkışabilir, ilişkilerinizi tekrar gözden geçirebilirsiniz. Gelecek hedeflerinizde yaratıcılığınızı yönetsel ve organizasyon yeteneklerinizi kullanabileceğiniz girişimlerde bulunabilirsiniz.

AŞK, İLİŞKİLER VE PARA

Bu yıl aşk, ilişkiler ve para gezegeni Venüs Koç burcunda 5 Mart – 16 Nisan tarihlerinde geri harekette bulunacak. Uzaklara yolculuklar, hayat görüşünüz, felsefeniz, inanç ve ideallerinizi temsil eden alanda gerçekleşecek bu retro sizin uzaklarla kurduğunuz bağları, iletişimi, ticari görüşmeleri, anlaşmaları veya hukuki, resmi konuları biraz sekteye uğratabilir. Bu anlamda daha planlı dikkatli olmalı aceleci, sabırsız davranmamalı. Yurt dışından başka şehirden internet üzerinden birileri ile ilişki içerisindeyseniz görüşmelerde zorlanma yaşanabilir. Hukuki konularda kılı kırk yararak davranmalısınız.

Basın, yayın, tanıtım veya medya işleriniz varsa yaratıcı işler içindeyseniz, kampanyalar veya tanıtımlar yapacaksanız bu dönemde bu temaların iki kere ele alınması gerekecektir. Retro bitimine kadar kesin bir karar almamakta fayda var. Venüs 3 Ocak – 3 Şubat, 19 Eylül – 26 Ağustos tarihleri arasında para evlerinizde yer alacak. Bu dönemde harcamalarınız artabilir. Çünkü Venüs mutluluk gezegeni de olduğu için sizi mutlu edecek ürünlere para harcayarak bütçenizi aşabilirsiniz. Diğer taraftan gelirlerini arttırmak ve ticari anlamda girişimler yapmak isteyecek Aslan’lar için bu dönem atılım yapmak için de iyi fırsattır.

MERKÜR GERİLEMESİ VE SİZE ETKİLERİ

Merkür bu yıl yeni yıla girdiğimiz ilk günlerde Oğlak burcunda geri harekette olacak. 21 Aralık 2016’da başlamış olduğu gerileme hareketini 9 Ocak 2017’de sona erdirene kadar sizin günlük hayat, sağlık, çalışma düzeni ve iş alanınızda kalacak. Öncelikle sağlığınıza özen göstermelisiniz. Diş, iskelet, kemikler, cilt ve saçlarla ilgili konulara eğilebilirsiniz. İletişim gezegeni çalışma alanınızda geri gideceği için sözlere yazdıklarınıza ve iletişiminize dikkat etmelisiniz. Açık ve net olmaya çalışmalısınız. Diğer yandan Merkür ev aletleri veya günlük hayatta kullandığımız tüm gereçleri temsil ettiği için bu aletlerle ilgili bozulma, tamir veya yenileme yapmak gibi durumlar söz konusu olabilir. İş aramak veya iş görüşmeleri yapmak için retro bitimini beklemekte yarar var.

Merkür 9 Nisan – 11 Mayıs arası Boğa burcunda geri harekette bulunacak. Bu geri hareket sizin iş ve kariyer alanınızda gerçekleşiyor. Kariyer alanında alacağınız kararları bu dönemde çok kesinleştirmeden almayın. İş görüşmeleri, varsa verilen ve alınan sözler sonradan değişim gösterebilir. Bunun bilincinde olarak adım atın.

Merkür 14 Ağustos – 6 Eylül arası Başak burcunda retro yapacak. Sizin para ve para kaynakları alanınızda yer alan bu retro maddi konularda sizi dikkatli olmaya yöneltmeli. Harcamalar, alım ve satımlar çok kesin ve net bir bakışla yapılmalı. Emin olmadığınız alımlar yaparsanız sonradan fikir değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Çantanıza, değerli eşyalarınıza, para cüzdanınıza sahip çıkın! Para transferlerine, kredi kartlarına, banka işlemlerine veya internet üzerinden yapacağınız alışverişlere dikkat edin.

Merkür yılın son gerilemesini 4 – 24 Aralık arası Yay burcunda gerçekleştirecek. Sizin aşk, romantizm, yaratıcı çalışmalar, hobiler ve çocuklar evinizde yer alacak. Bu dönemde sevdiğiniz kişiyle iletişimde dikkatli olunuz. Yanlış anlaşılmak veya karşınızdakini yanlış anlamak mümkün. Aranızda fikir ayrılıkları çıkabilir. Eğer bir yaratıcı çalışmaya başlayacaksanız veya hobilerinizle ilgili bir girişim yapacaksanız retronun bitmesini beklemek akıllıca olur. Bazen bu dönemde eski aşklar, flörtler geri gelebilir. Sevgilinizle daha önce tartışma yaşadıysanız bu süreçte aynı temanın konusu tekrar açılabilir. Çocuklarınızla ilgili spor, eğitim, gelişim ile ilgili konularda alacağınız kararlarda etraflıca araştırmadan karar almayın. Daha sonra fikriniz değişebilir.