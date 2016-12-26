Dinçer Güner yazıyor: 2017’de hangi burcu neler bekliyor?

Nihayet bitiyor sevgili dostlar... Acı üstüne acı yaşadığımız 2016 nihayet sona eriyor... Dileriz 2017 her burç için ayrı ayrı harika geçer.... Sizler için 2017 burç yorumlarını yazdım.... Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle...

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha deviriyoruz sevgili okuyucularım… Ülke olarak, dünya olarak pek parlak bir yıl geçirmedik doğrusu… Bir çoğumuz 2016 için eminim ki içinden ”iyi ki bitiyor” diyor… Biz yine de morallerimizi, hayallerimizi, umutlarımızı düşük tutmayalım… Ne de olsa nasıl girersek öyle olurmuş değil mi yeni yıl… Acı haberler almayacağımız, anaların ağlamayacağı, küçücük yavruların katledilmeyeceği, yurtta ve dünyada barışın hakim olacağı bir yıl dileyerek size 2017 yılının burç yorumlarını sunuyorum… Hemen söyleyeyim Aslan ve Kova burcunda Güneş ve Ay tutulmaları gerçekleşecek 2017’de. Şubat, mart, temmuz ve ağustos ayları özellikle tutulmaların etkin olacağı aylar olacak. 5 Mart 16 Nisan arasındaki Venüs retrosu da yılın en önemli olaylarından olacak. Peki 2017’de hangi burç neler yaşayacak? İşte ayrıntılar…



KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ

Bu yıl ilişkiler alanınız yeniliklere, yeni fırsatlara oldukça açık olacak. Şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter Terazi burcunda ve sizin ilişkiler alanınıza yer alıyor olacak. Evlilik yapmak, hayatınıza ciddi bir ilişki katmak, iş ortaklıkları kurmak ve sosyal hayatta çok daha aktif olmak için şansınız olacak. Evli Koç'lar ilişkilerini daha fazla dengeye oturtmak, üstlendikleri rolleri hakkıyla yerine getirmek, ilişkiye daha fazla romantizm ve sevecenlik katmak için çaba gösterecekler. 2017’de Koç burcunu neler bekliyor?



BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA

Bu yıl şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter Terazi burcunda yer alacak. 11 Ekim tarihine kadar size iş ve çalışma hayatınızda, sağlık konularında, günlük hayatınızı organize etmekle ilgili konularda destek vermeye ve şans getirmeye başlayacak. Yeni bir iş arayan Boğa'lar bu yıl istedikleri işi bulmak konusunda daha şanslılar! İş ve çalışma ortamınızı daha çok sevmek, iş arkadaşlarınızla güzel ilişkiler kurmak, iş alanında daha adil ve medeni paylaşımlar yapmak için Jüpiter olumlu etkiler getirecek… 2017’de Boğa burcunu neler bekliyor?





İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER

Bu yıl Güneş ve Ay Tutulmaları Şubat ve Ağustos aylarında gerçekleşecek. 11 Şubat'ta gerçekleşecek Aslan burcundaki Ay Tutulması yakın çevre, komşular, kardeşler, iletişim, eğitimler ve ulaşım alanınızda yer alacak. Yakın çevre, kardeşler, komşular ve yakın akrabalarla olan ilişkilerinizi dikkatli yönetmeniz gerekecek. Eğitimler, zihinsel çalışmalar, gidilecek yerler, araçlarla veya cihazlarla ilgili kararlarınız ve hedefleriniz değişim gösterebilir. Kendinizi ifade ederken daha yaratıcı olmak ve güvenle fikirlerinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. Gurur ve öz güven duygusuna vurgu yapacak stresli durumlar yaşayabilirsiniz. 2017’de İkizler burcunu neler bekliyor?





YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bu yıl şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter Terazi burcunda ve sizin ev, aile, özel yaşamınızı temsil eden alanda yer alıyor. Aile ile daha dengeli, özverili, adil ve sevecen bir iletişim kurmak için size şans getirecek. Ev almak, evi yenilemek, aile üyeleri ile barışmak, ebeveyn olmak, kendi anne ve babanıza daha fazla ilgi, alaka göstermek için size yıl boyunca şans getirecek. 2017’de Yengeç burcunu neler bekliyor?





ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN

Bu yıl aşk, ilişkiler ve para gezegeni Venüs Koç burcunda 5 Mart – 16 Nisan tarihlerinde geri harekette bulunacak. Uzaklara yolculuklar, hayat görüşünüz, felsefeniz, inanç ve ideallerinizi temsil eden alanda gerçekleşecek bu retro sizin uzaklarla kurduğunuz bağları, iletişimi, ticari görüşmeleri, anlaşmaları veya hukuki, resmi konuları biraz sekteye uğratabilir. Bu anlamda daha planlı dikkatli olmalı aceleci, sabırsız davranmamalı. 2017’de Aslan burcunu neler bekliyor?



BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK

Bu yıl Güneş ve Ay Tutulmaları Şubat ve Ağustos aylarında gerçekleşecek. 11 Şubat'ta gerçekleşecek Aslan burcundaki Ay Tutulması sizin bilinçaltınızı ve elde olmayan durumları gösteren alanda gerçekleşecek. İş, çalışma, günlük hayat ve sağlık konularında sizi yoran, aşırı çalıştıran ve kendinizi yormanıza neden olacak stresler ortaya çıkabilir. Kendinize vakit ayırmak biraz kafa dinlemek isteyebilirsiniz. Bu dönemde gizli işlerden arkadan konuşmaktan ve sır saklamaktan uzak durmalısınız. 2017’de Başak burcunu neler bekliyor?





TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ

Bu yıl Güneş ve Ay Tutulmaları Şubat ve Ağustos aylarında gerçekleşecek. 11 Şubat'ta gerçekleşecek Aslan burcundaki Ay Tutulması sizin arkadaşlar, grup aktiviteleri ve gelecek planları alanınızda gerçekleşecek. Arkadaşlarla ilişkilerde ve birlikte yapacağınız planlarda değişimler ve plana uymayan gelişmeler yaşanabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizde sevgi, samimiyet, dürüstlük ve cömertlikle ilgili konularda bir farkındalık yaşamak mümkün. 2017’de Terazi burcunu neler bekliyor?





AKREP VE YÜKSELEN AKREP

Bu yıl Güneş ve Ay Tutulmaları Şubat ve Ağustos aylarında gerçekleşecek. 11 Şubat'ta gerçekleşecek Aslan burcundaki Ay Tutulması sizin kariyer alanınızda gerçekleşecek. Daha fazla tanınma, topluluklar önünde görünme ve işle ilgili konularda bilinçli adımlar atma şansı arayacaksınız. Kariyerinizi daha ileri ve üst seviyeye taşımak için arkadaş çevreniz, sosyal medya ağlarınız ve teknolojik konuları daha etkin kullanmak için karar verebilirsiniz. 2017’de Akrep burcunu neler bekliyor?





YAY VE YÜKSELEN YAY

Bu yıl Güneş ve Ay Tutulmaları Şubat ve Ağustos aylarında gerçekleşecek. 11 Şubat'ta gerçekleşecek Aslan burcundaki Ay Tutulması sizin uzun yolculuklar, akademik çalışmalar, yabancılarla ilişkiler, basın yayın, tanıtım, reklam, medya konularını, hukuki ve resmi işleri içeren alanda gerçekleşecek. Bu dönemde uzun yolculuklar, yabancılarla ilişkiler, akademik çalışmalar, hukuki ve resmi işler, resmi evraklar, vize işlemleri, basın, yayın ve medya konularında hayatınızda değişimler olabilir. 2017’de Yay burcunu neler bekliyor?





OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK

Bu yıl Güneş ve Ay Tutulmaları Şubat ve Ağustos aylarında gerçekleşecek. 11 Şubat'ta gerçekleşecek Aslan burcundaki Ay Tutulması sizin para paylaşımınız, aileyle veya iş ortağıyla sahip olduğunuz bütçeyi krediler borçlar vergi sigorta ve müşterilerden gelen parayı temsil eden alanda gerçekleşiyor. Bu dönemde bütçenizi ve para akışınızı iyi dengelemeniz gerekecek. Mali dengenizi bozacak harcamalar söz konusu olabilir. Vergi sigorta, krediler alanındaki ödemelerinizi iyi takip edin. Bir mali yükün altına girecekseniz finansal durumunuzu gerçekçi ve objektif bir biçimde değerlendirmeden bunu yapmayın. 2017’de Oğlak burcunu neler bekliyor?



KOVA VE YÜKSELEN KOVA

Bu yıl Güneş ve Ay Tutulmaları Şubat ve Ağustos aylarında gerçekleşecek. 11 Şubat'ta gerçekleşecek Aslan burcundaki Ay Tutulması sizin evlilik, ortaklık ve sosyal bağlar alanınızda yer alacak. Bu dönemde evlilik ve eşle ilişkiler, ciddi beraberlikler ve ortaklık konuları duygusal anlamda sizi yorabilir ve stresli geçebilir. Daha fazla ilgi görmek, sevgiyi ifade etmek, hayattan keyif almak ve eğlenme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu dönemde partnerinizden beklentilerinizi ve ilişkinizin niteliğini düşündüğünüz bir süreç olacaktır. 2017’de Kova burcunu neler bekliyor?



BALIK VE YÜKSELEN BALIK

Aşk ve ilişkiler gezegeni Venüs 5 Mart – 16 Nisan arası Koç burcunda geri harekette bulunacak ve bu Retro sizin para kaynakları alanınızda gerçekleşecek. Bu dönemde maddi konularda dikkatli olmalı bütçenizi ve harcamalarınızı dengeye oturtacak şekilde önlem almalısınız. Kredi alım satım veya borçlanma konusunda dikkatli davranmalısınız. Diğer yandan ilişkiler, evlilik ve ortaklık konularında özellikle 3 -16 Nisan tarihleri arasında Venüs sizin burcunuza gerileyeceği için daha özenli olmalısınız. İlişkiler bu dönemde stresli olabilir. 2017’de Balık burcunu neler bekliyor?