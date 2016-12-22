Bağımsız ikili: Eski ve yeninin ahengi

Önümüzdeki 15 gün boyunca etkili olacak Satürn/Uranüs etkileşimi birbirinden bağımsız iki konuyu birleştirebilmek anlamına gelir. Bu dönemde yeni düzen ile eski düzenin uyumlu sentezini yaratma enerjisiyle bir arada olabileceksiniz.

Satürn/Uranüs etkileşimi hakim gökyüzünde ve 15 gün kadar sürecek etkisi arkadaşlar. Birbirinden bağımsız hatta alakasız iki konuyu birleştirebilmek anlamına gelir. Bu birleşimden uyum da çıkar. İş hayatında reformlar yapmak için motivasyonu kendimizde bulabilmek veya kontrollü devrim yapmak demektir.

Özgürlük alanlarının yeniden yapılandırılması anlamına gelir. Özgürlüğe karşı yeni tanımlar, yeni kurallar, yeni düzen demektir. Her zaman izlenilen yoldan farklı, sıra dışı çalışma metotlarını uygulamak demektir. Planlı değişim, planlı reform demektir. Hayatımızda bir süredir planladığımız radikal değişimleri yaratmak için harika bir dönemde olacağız. Yeni bilimsel veya uzayla ilgili buluşlar, icatlar demektir. Bu 15 gün enteresan kalıcı insanlığın işine yarayıcı buluşlar açıklanabilir. Eski ile yeni arasında harika bir sentez oluşturabilmektir. Yeni düzen ile eski düzenin uyumlu sentezini yaratma enerjisidir. Özgürlüğü kazanmak için disiplinli, kontrollü çaba sarf etmek demektir. Özgürlük kazanmak için planlar yapmak anlamına gelir. Bu dönem bizden farklı olanları ötekileştirmek yerine, zorlamada, değiştirmeden kabul etmek gereklidir. Yoksa krizler oluşur. Hayatınızda değişimler yaratmak için önümüzdeki 15 günü kullanabilirsiniz.

Özgürlüğe kavuşmak için harekete geçin. Kişisel özgürlüklerden yararlanmaya, eşsiz yaratıcı tarzınızı geliştirmeye devam ederken, kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde çalışabilirsiniz. Hayatınızda olumlu değişiklikler yapmak için ideal zamandır. Her adımı metodik olarak planlayıp, sakin ve sabırlı kalarak bu değişimi yaratabileceksiniz. Bu aynı zamanda deney ve yaratıcılıkla kendinizi ifade etme için iyi bir zamandır. Kariyerinizde ve finansal konularınızda gerekli değişiklikleri başlatmak için de uygun bir dönemdir. Sizlere daha fazla sorumluluk verilebilir. Ancak işi kendi yolunuzla çözmeye yetecek kadar özgür olabileceksiniz. Grup etkinliği için iyi bir geçiş. Farklı kökenden insanları bir araya getirebilir, ortak bir uzun vadeli hedefler için harekete geçebilirsiniz.

Geçmiş ve gelecek bir araya gelebilir. Hayatınızda değişimi artık kabul edebilir ve başlatabilirsiniz. Hayatınızdan istenmeyen yükümlülükleri serbest bırakmak, yüklerinizden kurtulmak için de harika bir dönemdir. Eski konulara, eski durumlara yeniden hayat vermek, hayata geçirmek için de harika bir zamandır. Fakat bunlar yeni bir ruh ile yapılmalıdır. Neyin kalması gerektiğini ve hayatınıza nelerin girmesi gerektiğini görebilirsiniz. Gerekli olan değişiklikleri yapmak çok daha kolay olacaktır. Olası sürprizleri ve skandalları her zamankinden daha iyi idare etme eğiliminde olacaksınız. İşleri biraz farklı yaparak, kalıcı sıkıntılar üzerinde güçlü bir etki yaratabilecek sonuçlar elde edebilirsiniz. Farklı metotlar uygulayın. Öncelikleriniz beklenmedik bir şekilde değişime uğrayabilir ve artık biraz da kendinizi düşünmeye başlayabilirsiniz.

Metot, yöntem ve bir formata sadık kalarak yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz ve ortaya kalıcı bir iş veya eser çıkaracağınız bir dönemdir. Parçalara ayrılmış hayatınızın belli alanları yavaş yavaş yeni ve size özgün, kişiliğinizi yansıtan bir yapılanma içine girecektir. Yeni bir yeteneğinizi keşfedebilirsiniz. Daha bilinçli bir biçimde spesifik bir konuda eğitim alabilirsiniz. Yaratıcı zekanız ve teknik yaklaşımınızla karşınızdakileri etkileyebilirsiniz. Kaostan çıkıp bir düzene doğru ilerleyebilirsiniz. Bu süreçte hayatınızın farklı alanlarını bir birine entegre etmekte zorlanırsanız kopmalar, bitişler ve ayrılıklar yaşayabilirsiniz.

TÜRKİYE AÇISINDAN URANÜS/SATÜRN ETKİLEŞİMİ

Türkiye açısından ise bu dönemde askeri anlamda ya da anayasal anlamda değişimleri uygulamaya sokmak adına adımlar atılabilir. Ekonomik olarak yeni kontrollü çözüm yolları üretilebilir. Ne yazık ki Uranüs/Satürn etkileşimi hava yolculuklarında sıkıntılar, kazalar, grev gibi konuları da gündeme getirebilir. Ay sonuna kadar otoriteye karşı isyan sesleri de yükselebilir.

Dinçer GÜNER