Güle güle George Michael…

Müzik dünyasının efsanevi isimlerinden biri olan George Michael kalp yetmezliği sonucu hayata gözlerini yumdu. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, George Michael'ın efsanevi yaşamına dair doğum haritasını inceledi. Güner, efsane ismin yıldız haritasında bulunan 'Kraliyet Yıldızı'na dikkat çekerek bu yıldızın kişiye 'kraliyetvari' bir şans ve başarı getirdiğini açıkladı. İşte George Michael'ın doğum haritası...

Müzik dünyasının efsanevi isimlerinden biri olan George Michael, gece yarısı kalp yetmezliği sonucu hayata gözlerini yumdu. Birçok insanın yaşadığı aşklara şarkıları ile anı bırakan şarkıcı, pop müzik tarihinin en iyi ve de en ünlü şarkıcılarından biridir.

53 yıllık hayatına 100 milyonu aşkın satış başarısı, sayısız single şarkı, dillere pelesenk olan şarkılar, birçok yeni dönem sanatçıya idol, MTV'nin kurulmasına yardımcı olması ve yaptığı yardımları sığdırmıştır. Böylesine uluslararası bir üne ve de başarıya sahip olan insanların doğum haritaları her zaman dikkatimi çekmiştir. Merak etmişimdir. Nasıl bir harita dinamikleri var ki sadece yaşarken değil, öldükten sonra bile kuşaktan kuşağa aktarılacak kalıcı eserler bırakabilmesine vesile olmuştur. George Michael Yengeç burcu, yükselen ve Ay burcuda Aslan! Böyle güçlü ve ünlü kişileri haritalarında benim genel olarak baktığım astrolojik dinamikler; Kraliyet yıldızlarının olup olmadığı, MC dediğimiz hayatında varacağı maksimum noktaya ve statüye işaret eden 10. ev, şans noktası ve son olarak kalıcı işlerin kaynağı olan elbette Satürn'e bakarım…

George Michael'ın haritasında yükselen burcu 29 derece Aslan! Aslan burcunun 29. derecesi çok önemlidir. Zira bu derecede REGULUS dediğimiz Kraliyet yıldızı yer alır. Bu yıldızın ASC dediğimiz yaşamın başlangıç noktasında yer alması oldukça dikkat çekici. Kraliyet yıldızları her zaman bir anlaşmaya tabi tutar insanları. Adı üstünde kraliyet! Kraliyetvari bir şans ve başarı verecek ama anlaşmaya uyulursa… Regulus Yıldızı’nın gökyüzünde Kuzey yönünün bekçisidir. Aşk dramasını sahneye taşıyan aktör demektir. Bunların yanı sıra bu yıldız başarı, kumanda etme yeteneği, güce düşkünlük, skandallar ve kazalarla ilişkilidir. Bu yıldız öç ve intikam duygusuyla kişiyi test eder ve sınavlardan geçirir. Eğer ki kişi öç ve intikam duygusuna yenik düşmezse mutlak bir başarı ve ün verir. George Michael haritasında bu yıldızın hayata başladığı anda yükselmesi, hem yazdığı ve söylediği aşk şarkıları ile aşkı sahneye taşımasına neden olmuş hem de kendisini eğiterek, öç ve intikam duygularının sınavlarını vererek mutlak başarının anahtarını ele almışa benziyor. Pek tabi uyuşturucu ve cinsellikle ilgili skandallara adı karışan sanatçı, bu yıldızın olası kötü etkileriyle de hayat boyu uğraşmıştır.

MC yani haritanın tepe noktasına baktığmızda (yaşamda varılabilecek maksimum nokta) Boğa burcu karşımıza çıkıyor. Kariyerinde ve yaşamda istediği temel konunun güven, istikrar ve maddi güç olduğunu görüyoruz. Boğa burcunun yöneticisi olan Venüs de doğum haritasında en güçlü evlerden biri olan 10. evde ve de Merkür ile yan yana. Venüs ve Merkür'ün yan yana olması güzel hitabet yeteneği, güzel ses, güzel yazı yazabilme yeteneği vermekte kişiye. Eee bir de bu Venüs/Merkür ikilisi İkizler burcunda yerleşmiş olduğunda da bu yetenekleri katlayan bir durum ortaya çıkıyor. Malum İkizler yazmak, konuşmak, ifade etmek, söylemek ve bunu yaymak demektir. Venüs ve Merkür'ün İkizler burcunda en güçlü evde oluşu ile kişi aşkı hem yazmış hem söylemiştir. Eee bir de Kraliyet yıldızını da almış arkasına, kim durdursun ki bu adamı!

Şans noktasına baktığımda ise sanatı, sanatçıyı, yaratıcılığı temsil eden Terazi burcunda ve haritanın 2. evinde yani para evinde yer almakta. Parasını sanattan ve yaratıcılıktan kazanıyor olduğunun bir başka göstergesi. Hemen küçük bir bilgi; şans noktasının yöneticisi, şans noktası ile açısal bir kontağı varsa kişiye şans noktasının nimetlerinden yararlanması konusunda destek olmaktadır. George'un haritasında da şans noktası Terazi burcunda! Terazi burcunun yöneticisi olan Venüs de İkizler burcunda yer almaktadır ve Venüs ile de kontağı vardır. Zaten bu kişinin sanat ve yaratıcılık dışında başka işlerden ciddi gelir elde etmesi zor… Ruhu hedefine ulaşmış bir nevi…

Bazı ruhlar vardır kendi yaşayamaz ama yetenekleri ile başkalarına yaşatır bir takım duyguları, George Michael'de öyle biriydi. Karmik göstergeleri olan Ay Düğümlerine baktığımda aşk ve yaratıcılık alanlarında Oğlak/Yengeç aksında yer alıyor. Sanırım aşkın nasıl bir şey olduğunu hayatı boyunca hep aradı. İçsel anlamda kendine kurallar koydu, mesafeli davrandı ve bunu yaratıcılığına, sanatına aktardı… Ve hayat boyu ailesi gibi hissedeceği bir aşk aradı… Buldu mu? Pek sanmıyorum… Ama ruhu istediğini yaptı, kuşaktan kuşağa aktarılacak başarılara imza attı, kendini müzikle ifade etti…

Dinçer GÜNER