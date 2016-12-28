Naz Bayatlı anlatıyor: 2017’nin en şanslı burcu hangisi?

2017'nin en şanslı burcu hangisi olacak? Naz Bayatlı'ya göre yılın en şanslı burcu Terazi ve yükselen Terazi'ler... Peki şans diğer burçlardan da yana olacak mı? İşte yanıtı...

Astrolog Naz Bayatlı, Sözcü Gazetesi Astroloji Yazarı Dinçer Güner'in organize ettiği AstroFunFest'te 2017'nin en şanslı burcunu açıkladı. Bayatlı, “2017’nin en şanslı durumu şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter’in Terazi’de olması. Bu bakımdan bu yılın en şanslı burcu Terazi’ler olacak. Bununla birlikte diğer hava grupları da çok şanslı olacak. Özellikle İkizler burcunda aşk, flört ve yaratıcılık alanlarında olacak. Kova burçlarında ise akademik çalışmalar, basın, medya, tanıtım konularında şans getirecek” dedi. Peki diğer hangi burçlarda şans etkili olacak? İşte yanıtı…