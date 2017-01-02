Ocak ayında bu günlere dikkat!

Ocak ayında Ay'ın boşlukta olduğu zamanlara dikkat edin! Çünkü bu zamanlar boş işler zamanıdır. Yeni bir işe, projeye veya ilişkiye başlamak için Ay'ın boşluktan çıkmasını beklemeniz gerekir. Başladığınız işlerin yarım kalmasını istemiyorsanız bu tarihleri ve saatleri bir köşeye not edin. İşte Ocak ayının Ay boşlukta takvimi...

Ay’ın boşlukta olması demek Ay’ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiç bir gezegenle kontak kurmaması anlamına gelir. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır arkadaşlar! Yeni hiç bir işe, projeye veya ilişkiye başlamak için hiç uygun değildir. Çünkü girişilen tüm işler her türlü askıda ve havada kalır.

Bir şeyin sonuçsuz kalması, sürüncemede kalması anlamına gelir. Duraklama dönemi gibidir… Sanki her şey birden durur, işler yürümez, geçici bir tıkanıklık durumu oluşur. Bir şeylerin sonuçsuz kalması gibidir. Ay ilk kontağını kurduğu anda bu durum düzelmeye başlar. Eğer somut sonuçlar elde etmek istediğiniz girişimleriniz var ise Ay’ın boşlukta olduğu zamanlardan kaçınmanız gerekmektedir. Bir şeyin az yankı uyandırması ses getirmemesi gibidir. Bu yüzden ses getirmesini istediğiniz konular için Ay boşluğa dikkat etmelisiniz. Normal rutinde devam ettiğiniz işleri devam ettirebilirsiniz. Fakat yeni işlere başlarken dikkatli olun, hatta başlamayın. Organize olmak zorlaşır, çok çabuk dağılabiliriz. Ana, esas konulardan uzaklaşabiliriz. Sürekli dikkatimiz dağılır. Elinizdeki işleri düzenleyin, tasnif edin, eksikleri tespit edin.

Bu zamanlar ruh hali uyku ile uyanıklık arasında gibidir. Program yapacağım diye diretmeyin. Akışa bırakın biraz hayatı, diretmeyin bir şeyler illa olsun diye. Aslında rahatlama ve gevşeme zamanıdır. Bu yüzden sizi rahatlatacak ve gevşetecek şeyler yapın. Önünüze bakın, hazırlık yapın. İhtiyaçlarınızı tespit edin, planlar yapın ve Ay boşluktan çıkınca harekete geçin! Sosyalleşin, arkadaşlarla bol bol geyik yapın, oyunlar oynayın, işe dişe dokunmayan işler yapın. Kısacası boş işler yapın. Ay’ın boşlukta olduğu anlar ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, içe dönmek için evrenin 10 numara 5 yıldız zamanıdır.

Aşağıda Ocak ayında Ay'ın boşlukta olacağı zamanları bulabilirsiniz. Ben her ay başı cep telefonu takvimime bu tarihler kaydederim, not alırım. Size de tavsiye ederim ;))

2 Ocak 10:59 ile 12:58 arasında KOVA burcunda boşlukta

4 Ocak 04:33 ile 19:20 arasında BALIK burcunda boşlukta

6 Ocak 21:52 ile 23:19 arasında KOÇ burcunda boşlukta

8 Ocak 05:23 ile 9 Ocak 01:07 arasında BOĞA burcunda boşlukta

10 Ocak 00:39 ile 01:49 arasında İKİZLER burcunda boşlukta

12 Ocak 14:35 ile 13 Ocak 03:08 arasında YENGEÇ burcunda boşlukta

14 Ocak 18:10 ile 15 Ocak 06:53 arasında ASLAN burcunda boşlukta

17 Ocak 09:10 ile 14:17 arasında BAŞAK burcunda boşlukta

20 Ocak 00:24 ile 01:10 arasında TERAZİ burcunda boşlukta

22 Ocak 04:25 ile 13:46 arasında AKREP burcunda boşlukta

24 Ocak 20:34 ile 25 Ocak 01:44 arasında YAY burcunda boşlukta

27 Ocak 10:18 ile 11:37 arasında OĞLAK burcunda boşlukta

29 Ocak 08:53 ile 19:11 arasında KOVA burcunda boşlukta.

Sevgiler…

Dinçer GÜNER