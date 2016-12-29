Oğlak burcunda Yeni Ay: İşkolik olmaya hazır mısınız?

Yılın son önemli gökyüzü olayı bugün meydana geliyor! Oğlak burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Aynı zamanda Facies isimli sabit bir yıldız var. Asla vazgeçmeyeceğiniz, görevlerinize bağlı olacağınız ve düşene kadar savaşıp, çalışacağınız bir dönemdesiniz.

Merhaba Arkadaşlar;

Yılın son önemli gökyüzü olayı bugün meydana geliyor. Oğlak burcunun 7. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Oğlak burcunun 7. derecesinde FACİES isimli sabit bir yıldız var. Bu yüzden bu Yeni Ay biraz önem arz etmekte. Peki hem bireysel olarak hem dünya hem de Türkiye üzerindeki etkileri neler, bunlara beraber sırayla göz atalım.

Oğlak burcu astrolojide hükümetler, inşaat sektörü, düzen ve sistem kurmak, toplumsal prestij, sağlıkta dişler, kemikler, yaptırım gücünü elinde tutan kişiler, yargıçlar, iktidar partisi, genelkurmay başkanı, komutanlar, mühendisler, anıtlar müzeler, tarihi eser yerler, tarihi eserler, eski yapılar, eski binalar, köklü kurumsal firmalar sembolizmi arasında yer alır. Bunların yanı sıra Oğlak burcunda disiplin, kurallar, sıkı çalışma, özveri, iş hayatı, mesafeli olma gibi temaları da içermektedir. Demek ki bu Oğlak Yeni Ay’ı zamanı aslında yeni bir iş kurmak, işe odaklanmak, disiplinli çalışmak, kendimize çeki düzen vermemiz gereken konularda gerekli adımlar atmak, ciddiyetle halledilmesi gereken işlerin üzerine gitmek, iş hayatına ve para kazanmaya odaklanmak için iyi bir süreç olabileceğini düşünmek pek de yanlış olmaz.

Bireysel anlamda bu Yeni Ay döneminde daha çok iş odaklı harekete geçebilir, projeler üretebilir, şirket kurabilir, iş hedeflerimizi belirleyip bununla ilgili aksiyonlar almak için çok ama çok uygundur. Keza sağlık olarak kemik ölçümü yaptırmak, diş tedavisine başlamak veya diş için kontrollere gitmek için de gayet uygundur arkadaşlar. Fakat Merkür'ün geri harekette olduğunu unutmayın! İş kurmak için aslında 10 Ocak tarihini beklemekte yarar var. Eğer ki iş kurmakla ilgili ilk girişimleriniz Merkür Retrosu’nda önce başladıysa süreci devam ettirebilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz. Bir de Retro Merkür de Oğlak burcunda olduğundan iş sistemlerinde, büyük köklü firmaların iletişim ağlarında, mobil sistemlerinde, banka işlemlerinde, borsada genel bir arıza veya hatalı işlemlerin de olabileceğini unutmamak yerinde olacaktır.

Ay/Oğlak burcunda ilerleyeceğinden dolayı sorumluluklarımız artabilir. Sorumluluklarımızı yerine getirmek için daha çok çalışmamız gerekebilir. İş ve kariyer ile ilgili konular çok daha ön planda olacaktır. İş hayatımıza ilişkin gelişmeler yaşayabiliriz. Bir takım olaylara karşı daha ciddi, kuralcı ve mesafeli yaklaşabiliriz. Duygularımız ikinci planda kalacaktır. Duygusal meseleleri halletmek, masaya yatırmak için pek uygun bir dönem değil. Yaptığımız işlerde daha mükemmeliyetçi olabiliriz. Pratik çözümlerle hayatımızı kolaylaştırabiliriz. Sosyal olmak yerine daha yalnız kalmaya meyilli olabiliriz. Görevlerimize sıkı sıkıya bağlı kalabilir hatta bu süreçte fazla işkolik olabiliriz. Duygularımızı göstermekte zorlanabileceğimiz için karşımızdaki kişiler bizleri biraz daha soğuk olarak algılayabilir. Kontrol mekanizmamız her zamankinden daha güçlü bir şekilde çalışabilir. Duygular bu kadar geri planda iken, melankoliye daha elverişli olabiliriz. Fakat ben derim ki, bu Yeni Ay zamanı ciddi projelere imzalar atmak, sözleşmeler imzalamak, şirket kurmak, iş büyütmek, var olan işi büyütmek için riskler almak için uygun değil! Zira MERKÜR RETRO! Sağlıkla ilgili kemikler, dişler, cilt ve deri hassas olabilir. Dikkatli olmakta yarar var. Cilt, tırnak bakımı yaptırmak, dişler için kontrolden geçmek için ideal zamanlardır. Bu dönem tuz vücudumuzda daha çok zarar verir, kullandığımız tuz miktarına da dikkat etmeliyiz.

FACİES YILDIZI DA YENİ AY’DA ETKİLİ OLACAK

Bu Yeni Ay zamanında FACİES yıldızı etkin olacak. Bu yıldızı biraz açalım… Bu yıldız Mars karakterinde bir yıldızdır. Kazalar, şiddet içeren ölümler, körlük, yangınlar, kavgalar, münakaşalarla ilgilidir. Facies’in din, siyaset, felsefe, seyahat ve kendine özgü bir şeyler, edebiyat, film yayınlama veya üretme yoluyla kendine ifade veren bir Jüpiter yapısı vardır. Ayrıca Facies yaşamın karanlık tarafıyla bir ilişki içinde olan, psikolojik, araştırıcı, yoğun, derin doğa veren Plüton’un doğasını da gösterir. Asla vazgeçmeyen, düşene kadar çalışacak derecede tahrik edilmiş ve çalışkan bir kişi olarak ortaya çıkma ihtimalini daha yükseltir. Bu Yeni Ay zamanı baya baya işkolik olacağız zira.

TÜRKİYE AÇISINDAN OĞLAK BURCUNDA YENİ AY

Bu Yeni Ay, Türkiye'nin 7. evinde gerçekleşecek. Uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler, uluslararası ilişkiler, diplomatik ilişkiler bu Yeni Ay’ın ilgileneceği konular içinde olacak. Bu konularda önemli adımlar atılabilir. Özellikle Türkiye'nin sınır komşuları ile ilgili ilişkilerde gerginlikler meydana gelebilir. Terör olaylarında artışlar olabilir. Ünlülerle ilgili önemli boşanma haberler gündeme gelebilir. Kaçakçılar, suçlular, hatta kaçak suçlularla ilgili çok fazla haberler okuyabiliriz.

Diplomatik ilişkilerin aslında büyük bir ciddiyetle yeniden gözden geçirilmesi gereken bir zaman dilimindeyiz. Yeniden diplomatik ilişkilerde yanlış bilgi akışı, bilgilerin oynanması, yanlış iletişim, yanlış anlama yüzünden sorunlar oluşabilir. Uluslararası alanda yapılan ticari faaliyetler, anlaşmalar, sözleşmeler geçici bir süre askıya alınabilir. Ülkeler arası verilen bir takım sözler tutulmayabilir.

Dinçer GÜNER