Panik butonuna basıyoruz!

Oldukça zor geçecek bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu hafta Yengeç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Gökyüzünde Plüton/Uranüs/Jüpiter/Ay arasında ise büyük kare açı kalıbı tetiklenecek. Bu etki ile de kendimizi pek güvende hissetmeyecek ve panik duygusu ile hareket edeceğiz. Aman dikkat! Kendinizi üzecek şeylerden uzak durun.

Bu hafta Yengeç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Ay'ın Yengeç burcunda, Güneş'in Oğlak burcunda yer aldığı bu Dolunay, hayatımızda ev, aile, anne, baba, ebeveynlik, iş hayatı ve kariyer konularında karar almamızı gerektirecek konuları öne çıkaracak. Dolunay’da Güneş ve Plüton'un kavuşum yapması nedeniyle ev, aile, kariyer ve iş hedefleri ile ilgili taşıdığımız sorumluluklar stres yaratabilir.

Çalışma prensiplerimizi, koşullarımızı, ailevi yükleri ve maddi konularımızı dengelemek için çaba harcayabiliriz. Bu süreçte Mars, Neptün, Venüs ve yara aldığımız alanları sembolize eden Kiron Balık burcunda yer alıyor. Hayatımızda sorumluluklar ve görevlerle başa çıkmak adına kendimizden fedakarlık etmek zorunda olduğumuz konular olduğuna işaret ediyor. Sevdiklerimize daha fazla ilgi, anlayış ve şefkat göstermemiz doğru olacaktır. Dolunaylar duyguların en yoğun olduğu dönemlerdir. Bu bağlamda daha fazla hassas, alıngan, kırılgan, yorgun ve bitkin hissedebiliriz.

Ve gökyüzünde Plüton/Uranüs/Jüpiter/Ay arasında ise büyük kare açı kalıbı tetiklenecek. Kendimizi pek de güvende hissetmeyeceğimiz, panik duygusu ile hareket etmemizin daha olası olduğu, ani, şok edici gelişen olaylarla karşı karşıya geleceğimiz ve de değişime direnmememiz gereken bir haftaya giriş yapıyoruz. Oldukça zor bir hafta üzgünüm…

Koç: Özellikle ilişkisi olanlar bu hafta alttan almaya özen gösterin, ilişkiler bitebilir, boşanmalar olabilir, ortaklıklar son bulabilir. Bu hafta özellikle ikili ilişkiler ve özel hayat açısından ultra gergin bir hafta. Yeni ortaklıklara soyunmak için de pek uygun değil. Devamı…

Boğa: Bu hafta seyahatlerde, kadınlarla ilişkilerde, iletişimde büyük sorunlar ve de ruhsal olarak rahatsız, kendinizi rahat hissetmeyeceğiniz koşullar söz konusu olabilir. Özellikle sağlığınıza ekstra dikkat edin! Bu büyük kare sizleri hem sağlık hem de iletişim alanında vurabilir. Devamı…

İkizler: Para para para! Bu Dolunay’ın odak konusu olacak. Finansal anlamda ani ve beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir, gerginlik yaratabilir. Finansal anlamda oldukça gergin bir hafta! Lüks tüketimden uzak durmanızda, kesenizi çok fazla zorlamamanızda yarar var. Devamı…

Yengeç: Dolunay zamanı duygularınızı çok daha güçlü bir şekilde dile getirebilir, hisleriniz ve sezgileriniz fazlası ile güçlü olabilir. Hayatınızda önemli bir meseleyi sonlandırmanız için size destek verecektir. Bu günlerde biraz daha hassas, savunmacı, çevrenizdeki kişileri korumacı davranabilir, melankolik bir ruh haline bürünebilirsiniz. Devamı…

Aslan: Öncelikle sağlığa biraz dikkat! Özellikle ateşli rahatsızlıklar veya mikrobiyal enfeksiyonlara karşı dikkatli olmalısınız. İş ve çalışma ortamınızda veya çalışma şeklinizde stresli zamanlar olabilir. Finansal anlamda sürpriz beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ortaklaşa kazandığınız gelirlerde artış meydana gelebilir. Devamı…

Başak: Sosyal çevre ilişkileri ve aşk hayatınız arasında denge kurmanız önemli olacaktır. İlişkinizde olası sorunları çözmek için uygun bir zemin etkili olacak. Finans anlamında değişimlere açık olmanızda yarar var. Kazancınızın şekli ve miktarı değişebilir, iş değişimi söz konusu olabilir. Devamı…

Terazi: İş ve kariyerinizi ilgilendiren konular gündemde olacak. Organize olmanız sayesinde işlerinizi çok daha kolay bitirebileceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerden ve hizmet aldığınız yerlerden rahatça destek görebileceksiniz. Yeni işler, yeni projeler, yeni iş teklifleri ortaya çıkabilir. Devamı…

Akrep: Gergin bir ruh haliniz olabilir. Yaratıcılık gerektiren konularda destekleyici, aşkla ilgili konularda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Finansal anlamda harcamalara biraz dikkat! Özellikle kadın müşteriler, iş yaptığınız kimselerle güç ve ego mücadelesine girmemenizde yarar var. Bu hafta gizli, saklı, skandal sayılabilecek ilişkilerden uzak durun. Devamı…

Yay: Bu hafta sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, dostluklarla ilgili konularda para meseleleri yüzünden krizler söz konusu olabilir. Arkadaşlıklarınız testten geçebilir, güçlü ilişkiler zayıflayabilir. Bu hafta finansal konularda borç almak, vermek için pek uygun bir hafta değil! Devamı…

Oğlak: İkili ilişkiler ve ortaklıklar mercek altında! Tartışmaları sorunları çözmeyeceği gibi daha büyük sorunları da beraberinde getirebilir. Gerginliklerden uzak durmanızda fayda var. Bu günlerde yakın çevrenizdeki kişilerden destek, sürpriz ve sizi sevindirici haberler alabilirsiniz. Devamı…

Kova: Daha inatçı ve gergin bir tutum sergileyebilirsiniz. Finansal anlamda ise beklenmedik sürpriz kazançlar elde edebilirsiniz. Bu hafta özellikle psikolojik olarak gergin olabilir, ruhsal anlamda kendinizi rahat hissetmeyebilirsiniz. Uyku düzeninizde de sıkıntılar söz konusu olabilir. Devamı…

Balık: Yalnızlar için havada bir nevi aşk kokusu var! Yaratıcılık gerektiren konularda şanslı olabilir, riskli girişimlerden kazanç elde edebilirsiniz. Hobilerinize yönelebilir, hayatın keyifli yanlarını daha kolay görebilirsiniz. Aşk ve çocuklarla ilgili konular çok daha ön planda bu Dolunay zamanı. Devamı…