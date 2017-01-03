Yaradılanı sev yaradandan ötürü

Önümüzdeki bir aylık süreçte ilişkileri, aşkı, sevgiyi temsil eden Venüs, Balık burcuna geçiş yapıyor. Bu süreç aşk ve sevgi duygularının, romantizmin arttığı bir süreç olacak. Fakat beklenti ne kadar yüksek olursa hayal kırıklığı da o kadar fazla olur. Unutmayın!

3 Ocak itibari ile ilişkileri, aşkı, değeri, sevgiyi sembolize eden Venüs Kova burcundan çıkıp Balık burcuna geçiş yapacak ve bu burçta 3 Şubat’a kadar seyahat edecek. Bu hem ilişki kalitesi hem de sevgi ve değer duygusuna ilişkin konularda hayatımızda daha çok Balık sembolizminin çalışacağına işarettir.

Venüs astrolojide temel olarak nasıl sevdiğimiz, nasıl aşık olduğumuz, nasıl değer verdiğimiz, birini nasıl etkilediğimiz, nelerden hoşlandığımız, ilişkilerden beklentilerimiz, çekim gücümüz, nelere değer verdiğimiz, estetik, sanat ve yaratıcılıkla ilgili konular, kendi öz değerimiz hakkında bizlere bilgi verir. Venüs artık Balık burcunda seyahat ettiğine göre 3 Şubat tarihine kadar bu alanlarda beklentilerimizi biraz daha Balık bir tema karşılayacak demektir. Aşk ve sevgi duygularının, romantizmin arttığı bir süreç olacak. Kendinizi sevdiklerinize karşı duygularınızı, ilginizi, şefkatinizi ifade ederken daha rahat hissedersiniz. Merhamet, affetmek, kendini adamak için istekli olursunuz.

Venüs Balık'ta idealize ettiğimiz kişileri, idolleri, hayranlık duyduğumuz sanatçıları ve en önemlisi karşılıksız sevgiyi, platonik aşkları, cinsel hazları sembolize eder. Bu dönemde sizden daha zayıf ve güçsüz kişilere yardım etmeyi istersiniz. Zor durumdakilere kol kanat germeyi ve kurtarıcı rolünü benimsemeyi kabul edersiniz. Balık kolektif için karşılıksız ve gönülden edilen yardımı temsil eder. Duygusal ve sezgisel yanınızın, algılarınızın açık olduğu bir dönem olacaktır. Spiritüel ve manevi yaşam önem kazanacaktır. Şifa vermek, almak, rüyaların zenginleşmesi, sanatçı tarafınızı ortaya koymak, müzik, resim, dans ve sahne sanatları ile ilgilenmek, moda, tekstil, kozmetik gibi alanlara eğilmek, alışveriş yapmak, ayaklarınıza bakım yapmak, ayakkabı ve çanta alışverişi bu dönemde artar. Manevi alana daha çok eğilim gösterebilirsiniz. Dini veya kutsal mekanlara ziyaret etme, adak adama, dua etme ihtiyacı duyabilirsiniz. Dekorasyon, renk uyumu ve size yakışan renkleri belirlemek için harika bir süreçtir.

Venüs'ün Balık burcundaki sevgisi biraz daha evrensel bir sevgi durumu göstermektedir. Adeta Yunus Emre'nin söylediği ‘yaradılanı sev yaradandan ötürü’ gibi. Burada özellikle sevgi konusunda adeta sınırsızlık, belki de limitleri belirleyememe durumu söz konusu olacak. Unutmayın ki beklenti ne kadar yüksek olursa hayal kırıklığı da o kadar fazla olur. Ama tabi Venüs Balık sürecinde işte tam da bu beklenti halini çok fazla yönetemeyebilirsiniz. Venüs'ün Balık burcu seyahatinde sevgi konularında kurban ve kurtarıcı ilişkisi vardır. Yalnız her iki rolü de aynı süreçte yaşayabiliriz. Bir yandan sevgi, şefkat ve merhamet ile başkalarının yaralarını sarıp sarmalarken yani kurtarıcı olurken diğer yandan sınırları belirleyememekten dolayı kurban rolüne de geçebilirsiniz. İşte bence bu dikkat edilmesi gereken bir konu. Bunu sizde yapabilirsiniz veya bu sizin de başınıza gelebilir.

Tabii bu dönem ilişkilerde, sevgi temalı konularda harika bir romantizm konusu olacaktır. Küslükleri sonlandırmak, kırılan kalpleri onarmak, affetmek, özürleri kabul etmek için de güzel bir dönem. Yeni başlayan ilişkiler gayet romantik, duygusal, merhametli olacak. Hatta belki kendinizi masallarda, hikayelerde, şiirlerde hissedebileceksiniz. Amma velakin bu kadar hayallerin süslendiği noktada gerçeklerden de çok fazla uzaklaşmak pek iyi değildir. Çünkü perde iner ışıklar açılır ve tüm gerçekler ortaya döküldüğü anda şok etkisi yaratabilir. Bu yüzden romantizmin, şefkatin, merhametin, sevgini tadını çıkarın. Fakat bir yandan da gerçeklikten çok da fazla uzaklaşmayın. Sonuçta iyi bir ilişki istikrar, sorumluluk gibi temalarla kurulabilir.

Peki tabii Venüs'ün Balık burcunda olması gerçek olmayan, idealize edilmiş veya platonik ilişkileri de gündeme getirebilecektir. Bazen de aslında sadece hayalimizde olana inanmak ve zihnimizde yarattığımızı sevmek isteriz. Bu süreçte partnerlerimizin ihtiyaçlarını çok daha rahat bir şekilde hissedebiliriz. Empati kurmak çok daha kolay olur. Bu dönem partnerle bir olmak, bir bütün olmak çok daha kolay olur. Bu süreçte evlenebilir, sözlenebilir, ilişkilerinizde daha bağlayıcı adımlar atabilirsiniz. Eğer ki yaratıcı işler yapıyorsanız, renklerle, kelimelerle, notalarla oynuyor, tasarımlar yapıyorsanız bu süreç size özellikle çok yarayacaktır. En keyifli ve en yaratıcı ürünlerinizi bu dönem ortaya çıkarabilirsiniz. Eğer bir partneriniz yok ise bu dönem partnerinizi hastanelerde, deniz kenarlarında, yardım derneklerinde, yardım organizasyonlarında, huzurevlerinde, hapishanelerde, ibadet yerlerinde, türbelerde, gemi ve deniz yolculuklarında bulabilirsiniz.

Sevgide, aşkta, yaratıcılıkta bol bereketli bir dönem dilerim hepinize…

Dinçer GÜNER