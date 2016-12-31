Yeni yıla romantizmin doruklarında başlıyoruz

Yeni yıla sevgi ve umut dolu giriyoruz! Çünkü Venüs Balık burcuna geçiş yapıyor. Hayatımızda romantizmin, sevginin, yaratıcılığın ve merhametin kapılarını aralanıyor. Peki bu hafta burçları başka ne gibi durumlar bekliyor? İşte yanıtı...

Yeni yıla sevgi ve umut dolu giriyoruz. Zira Venüs Balık burcuna geçiş yapıyor ve romantizmin, sevginin, yaratıcılığın, merhametin kapılarını aralıyor hayatımızda. Diğer yandan hafta boyunca Güneş/Plüton kontağı sayesinde de hepimiz hayatımızın belli alanlarında güç kazanmaya çalışacağız.

Destek beklenilen her konuda, karizma sahibi, güçlü kişilerden gizli destekler alabileceğiz. Başarı konusunda yoğun ve kendi kendinize yapabileceğiniz bir baskı durumu söz konusu olabilir. Kendinize çok fazla haksızlık etmeyin! Çevrenizde, yapılması gereken değişiklikler, tamirat, tadilat, temizleme işleri gibi konulara rahatlıkla eğilebilirsiniz. Bir sorunun derinine ve kökenlerine inmek için oldukça iyi bir zamanlardır. Çözüme kavuşmasında yardımcı olur. Psikolojik araştırmalar, seanslar veya metafizik konularda çalışmak için oldukça uygun bir zamandır. Kendinizi etkin bir biçimde ifade edebileceğiniz, sözleriniz ve eylemlerinizle bir etki yaratabileceğiniz bir fırsat yakalayabilirsiniz. Ciddiye alınmak ve otoritenizi sağlamlaştırmak için elinizde gereken güç ve karizma mevcut olacak.

Koç: Bu dönemde sizlerin bir parça inzivaya çekilmenize neden olabilecek, ilişkilerde minik kaprisler sorunlar gündeme gelebilir. İlişkiler daha çok platonik düzeyde kalabilir. Bir ilişki içindeyken bile yalnızlık ve sevgisizlik hissedebilirsiniz. Devamı…

Boğa: Bu hafta daha sosyal, arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan güzel destekler ve yararlar görebileceksiniz. Daha çok sosyalleşecek, gezecek, tozacaksınız. Dinlenme fırsatı da pek bulamayacaksınız. Sosyalleştiğiniz, dostlarınızla beraber vakit geçirdiğiniz sürece kendinizi iyi ve keyifli hissedebileceksiniz. Devamı…

İkizler: İş ve kariyerinize yönelik konularda keyifli bir sürece giriyor olacaksınız. Daha yaratıcı olacak, kendinizi rahat bir şekilde ortaya koyacak, daha popüler ve göz önünde olacaksınız. Size yardımcı olabilecek kişilerle bir araya gelebileceksiniz. Devamı…

Yengeç: Bu hafta yalnız olanlar, sizden uzakta yaşayan birileri ile gönül ilişkileri içine girebilirsiniz. Evinizde bir takım düzenlemeler yapabilir, güzelleştirmek adına adımlarda atabilir, eksiklerini giderebilirsiniz. Bu dönemde karşıt görüş ve fikirlere daha kolay tahammül edebileceksiniz. Devamı…

Aslan: Eğer ki yalnızsanız veya bir partneriniz yoksa cinsel anlamda sizi mutlu edecek biri ile keyifli bir ilişki başlangıcı söz konusu olabilir. Eğer ki bir ilişkiniz var ise kıskançlık, gereksiz kapris, haset, partnerinizin arkasından iş çevirmek, partnerinizin özel alanlarına girip karıştırmak ilişkilerde problemlere yol açabilir. Devamı…

Başak: Bu dönemde ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler veya partner ilişkileri adına keyifli ve de şanslı bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bazılarınız evlenmek üzere adımlar atmaya başlarken bazılarınız ise sağlam temelli ilişkileri hayatınıza çekebilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerden genel anlamda olumlu destekler ve yardımlar alabileceksiniz. Devamı…

Terazi: Venüs özellikle iş ve çalışma ortamınızda daha popüler olmanızı sağlarken bir yandan yaptığınız işlerden daha da keyif almanıza, iş ortamınızda keyifli bir sürecin başladığına işaret etmektedir. İş arkadaşlarınızla aranızda önemli yardımlaşmalar gündeme gelirken, bazılarınız yeni proje veya görevlere atanabilirler. Devamı…

Akrep: Venüs size dolu dizgin, romantizmin doruklarını yaşatacak harika bir aşk getirmek üzere kolları sıvamış vaziyette! Bazılarınıza aşk getirirken bazılarınıza da çocuk haberleri getirerek keyfinize keyif katacak. Yaratıcılık gerektiren işlerde çalışanlar, bu hafta sizlere sürpriz iş teklifleri, projelerinizin kabulü veya oyunculuk teklifleri gelebilir. Devamı…

Yay: Bu hafta arkadaşlarınızdan güzel destekler görebileceksiniz. Aile ortamınızda huzuru, güveni, uyumu yaratan siz olabilirsiniz. Yaşadığınız ülkenin doğal güzelliklerini, tarihi yerlerini gezebilir, kendi atalarınızı köklerinizi araştırabilir, bilgi sahibi olabilirsiniz. Devamı…

Oğlak: Bu dönem okumaktan daha çok keyif alabilirsiniz. Şiir, roman, romantik konuların ele alındığı yazılar veya filmler daha fazla ilginizi çekebilir. Eğer yalnızsanız eğitim aldığınız yerde, bir seyahatte, aynı mahallede, kardeşiniz veya kuzeninizin çöpçatanlığı sayesinde tanışacağınız biri ile romantik bir durum oluşabilir. Devamı…

Kova: Finansal anlamda daha bereketli bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Kazançlarınız artmaya başlıyor. Kendinize, çevrenizde sevdiğiniz kimselere karşı pahalı hediyeler alabilirsiniz. Para harcama konusunda biraz daha savurgan olabilirsiniz. Devamı…

Balık: Aşkı hayatınıza daha rahat çekebileceğiniz güzel sürece adım atıyorsunuz. Hayata daha fazla sevgi penceresinden bakacaksınız. Başkalarına, kendilerini daha iyi hissedebilecekleri ortamları rahatlıkla yaratabileceksiniz. Bu süreçte kendinizi sevdirmek için türlü sevimlilikler yapabilirsiniz. Devamı…