Yılın en zor Dolunay’ı yaklaşıyor, hazır olun!

12 Ocak Perşembe günü Yengeç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Gökyüzünde Uranüs/Plüton/Jüpiter/Güneş/Ay arasında astrolojinin en zorlu açı kalıplarından biri olan büyük kare açı kalıbı etkin olacak. Aynı zamanda Ay o gün Pollux yıldızı ile beraber olacak. Peki nedir bu büyük kare açı? Burçları ve Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Merhaba arkadaşlar;

12 Ocak Perşembe günü öğleden sonra 22 derece Yengeç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay zamanı gökyüzünde Uranüs/Plüton/Jüpiter/Güneş/Ay arasında astrolojinin en zorlu açı kalıplarından biri olan ‘BÜYÜK KARE’ açı kalıbı etkin olacak. Aynı zamanda Ay o gün Pollux yıldızı ile beraber olacak. Yılın en zor Dolunaylarından biri olacak demek ne yazık ki pek de hata olmaz. Şimdi bu Dolunay’ı hem bireysel hem de ülke bazında ne gibi durumlara gebe olacağına dair detaylandıralım bakalım.

Ev, yuva, aile, güvenlik ile ilgili konular, geçmişle ilgili bazı konular, yardımseverlik, fedakarlık gerektiren konular, beslenme, üreme, barınma gibi konular ön plana çıkabilir. Kırılgan ve kendimizi savunmamız gereken olaylar içine çekilebiliriz. Melankolik bir ruh haline bürünebiliriz. Çevrenizdeki insanlara karşı daha korumacı ve savunmacı olabiliriz. Bu Dolunay zamanı özellikle anne ile ilgili konular, anne ile ilişkiler çok daha fazla ön plana çıkabilir. Beslenme, beslenme alışkanlıkları, besinlerle ilgili konular, diyet, sağlıklı yaşamı ilgilendiren konular ön planda olacaktır. Sağlıkla ilgili olarak karaciğer, göğüs, göğüs kafesi, memeler, kaburga, mide, yemek borusu hassas olabilir. Bu bölgeleri ve organları yoracak yıpratacak hareketlerden kaçınmak yerinde olacaktır. Midede yanma, ekşime, boğazda yanma ve kuruluk hissi artabilir. Bu Dolunay zamanı evle ilgilenebilir, ev düzenlenebilir, evi daha rahat ve yaşanabilir hale getirilebilir, yemek yapılabilir, aile bireyleri ile daha fazla zaman geçirilebilir. Ev taşıma, gayrimenkul alım ve satım konuları gündeme gelebilir. Nostalji yaşanabilir, geçmişe ait konular sık sık konuşulabilir, gündeme gelebilir, koleksiyon yapılabilir.

DOLUNAY’DA NELER YAPMALIYIZ?

Eve ait tamamlanması gereken tüm yarım kalan işlerinizi tamamlayın mesela. Taşınma, yer değiştirme, evde tamirat işlerinizi veya alım satım işlerinizi bitirebilirsiniz. Geçmişle biraz haşır neşir olmak, eski fotolara göz atmak, eski günlükleri okumak, eski arkadaşlarla bir araya gelmek pek de fena fikir değil aslında. Annenizle daha çok zaman geçirin. Ailenizle birlikte bereketli sofralar kurun ve sohbetler edin. Ailenizle çok daha fazla yakınlaşın. Mesela varsa olası küslükleri sona erdirin. Besinlerinizde daha çok deniz ürünleri tüketmeye özen gösterin, hatta keyifli rakı balık sofraları bile kurabilirsiniz.

Ön yargılarınızı ve sizi saran sert kabukları kırmak için biraz çaba sarf edin. Duygularınızı rahatça ifade edin. Yengeç sembolizminde döllenme ve üreme vardır. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu süreci değerlendirebilirsiniz. Kendinizi güvence altına almak istediğiniz konuları belirleyip bu konularda çalışmalar yapabilirsiniz. Mesela evinizde alarm sistemi bile kurdurabilirsiniz. Duygusal anlamda farkındalığınızı arttıracak çalışmalara katılabilirsiniz. Aslında tam da bu Yengeç Dolunay’ı zamanı iyi bir aile dizimi çalışması ne iyi gider anlatamam! Evinizi, yaşadığınız alanı çok daha konforlu bir hale getirebilirsiniz. İlla çok para harcamaya gerek yoktur. İki eşyanın yerini değiştirebilir, koltuklara yeni minderler alabilirsiniz.

DOLUNAY ZAMANI OLUŞAN BÜYÜK KARE

Dolunay esnasında gökyüzünde büyük kare meydana gelecek. Büyük kareyi Plüton/Uranüs/Jüpiter ve Ay/Güneş oluşturacak. Büyük kareyi oluşturan gezegenlerin fonksiyonlarını anlarsak etkilerini de daha kolay bir şekilde anlayabiliriz. Büyük kare açı kalıpları bir karmaşayı gösterir. Bir yandan çekişme ve zıtlıklar vardır, diğer yandan çözümler. Aslında büyük karelerin işaret ettiği çözüm, karmaşanın kendisidir. Çözüm tam olarak kaosun içindedir. Kısacası sizin kriz veya problem olarak gördüğünüz konular çözümün kendisine dönüşür, büyük kare açı kalıplarında arkadaşlar. Aslında büyük kareler, büyük gerilimlerin ve kutuplaşmaların yanı sıra içinde büyük başarıları da barındırırlar! Bilginiz olsun.

Büyük kare açı kalıplarında meydan okumalar ve yüksek gerilimler vardır. En önemlisi kendi gerçekliğinizle yüzleşmeler vardır. Kişisel değişim, dönüşüm için harika dinamiklerdir. Kişisel olarak en yıkıcı tarafınızla yüzleşip, aşmak için harikadır. Yaşam sizi dört ayrı noktaya veya köşeye çekiyor gibi hissettirir. Tıpkı kare bir kutunun içindeymiş hissi yaratır. Büyük kare açı kalıplarında, meydan okumalar, kutuplaşmalar ve ne yöne doğru gideceğini bilememe hali getirir ve çok zorlar. Pek tabii büyük karelerde kaos ve kriz ortamı oluşacaktır. Kaosu fırsata çevirebilenler en az hasarla atlatacak olanlardır.

Büyük karenin ilk ayağı PLÜTON! Plüton terör, değişim, dönüşüm, kitlesel ölümler, depremler, yıkımlar, yangınlar, patlamalar, güç kazanmak, manipülasyon demek. Bir diğer köşesinde Uranüs var. Ani ve şok edici olaylar, grevler, hava yolları problemleri, skandallar, uç aşırı konular, uçak kazaları, yıldırım düşmeleri, büyük elektronik sistemlerde sorunlar, isyanlar demek. Bir diğer köşesinde ise Jüpiter var. İnançlar, dini kişiler, yolculuklar, eğitim sistemi, finans, ekonomi, ruhsal konular, genişleme, büyüme demektir.

Şimdi bu üçünü bir araya topladığımızda ne yazık ki çok keyifli bir tablo çıkmıyor karşımıza. Patlamalar, yangınlar, depremler, din eksenli terörist eylemler yeniden vuku bulabilir. Umuyorum ki hepimizi derinden sarsabilecek bir durum meydana gelmez. Çünkü artık toplumsal huzura hepimizin gani gani ihtiyacı var. Yine büyük kare ile ekonomide zorlu koşullar, dolar yükselişinin devamı belki de, halkı huzursuz edebilecek durumlar, emniyet güçlerini zora sokabilecek eylemler, merkez olan noktalarda korku ve endişe yaratabilecek durumlara işaret etmekte. Bu birkaç gün özellikle hava yollarında sorunlar, uçak kazaları, kaçırılmaları, suikastler, depremler, yangınlar, büyük kazalar meydana gelebilir. Dolunay haftasında Pollux yıldızı etkin olacağından kaba, kötü niyetli kadınlardan dolayı problemler, hırsızlar tarafından tehlike, göz hastalıkları, kaza tehlikesi, boğulma ya da suikast yüzünden ölüm gibi anlamları bulunmakta.

TÜRKİYE AÇISINDAN DOLUNAY

Bu Dolunay Türkiye doğum haritasında yükselenin üzerine denk düşmekte. Mundane (politik/dünya astrolojisine) göre bu alan halk, ülkenin bakış açısı, halkın endişeleri, ülkedeki iç sesler, halkın psikolojisi, vergiler, halkın tepkileri demektir. Bir kere Dolunay Yengeç burcunda olduğundan ülkemizin gelenekleri, görenekler, töreleri, adetleri, geçmiş döneme ait konular, anneler, güvenlikle ilgili konular, halkın güvenliği, halkın psikolojisine ilişkin konular ön planda olacaktır. Potansiyel olarak bu bir haftalık süreçte maden ocaklarında irili ufaklı korku ve endişe yaratacak kazalar oluşabilir. Halkın kendini güvende hissetmeyeceği, ulusal güvenliğin tehdit altında olabileceği durumlar meydana gelebilir. Çok büyük şiddetle olmamakla birlikte hafif panik duygusu yaratabilecek depremler de söz konusu olabilir. Ülkeye olan aidiyet duygusunu tetikleyecek, hep bir ağızdan ülkenin sahipsiz olmadığına dair söylemler geliştirebiliriz.

Bu Dolunay biraz halkın milliyetçi duygularını tetikler nitelikte etkisi olacaktır. Sahip olduğumuz değerler ve manevi konularda daha hassas olabilir. Ülkenin manevi değerlerine laf atan, söz söyleyen kişilere karşı tepkiler biraz kışkırtıcı ve sert olabilir. Her şeyden bağımsız Dolunay zamanı gökyüzünde İkizler burcu yükselmekte. İkizler ise iletişim, bilgi alışverişi, eğitim, yayıncılık, medya, sosyal medya gibi konular demektir. Galiba bu büyük kare daha çok iletişim konuları üzerinden etkileyebilir. Telekominikasyon şirketleri, sosyal medya, medya şirketleri, eğitim sistemi, eğitim yuvaları üzerinden bir takım nahoş konular meydana gelebilir. Şu dönem sosyal medyada neyi ne kadar paylaştığımıza biraz dikkat etmemizde fayda var. Kirli veya yanlış bilgilerle galeyana gelmemeye, provakasyona hizmet etmemeye özen göstermeliyiz.

Umuyorum ki tüm negatif konular yerine, birlik ve beraberlik mesajları çığırdığımız, daha çok birbirimize kenetlendiğimiz, birbirimize sıkı sıkıya sahip çıkacağımız bir Dolunay geçiririz…

Sevgiler…

Dinçer GÜNER