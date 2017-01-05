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Zamanlamanın gücünü fark edin!
  • @dincerguner

Zamanlamanın gücünü fark edin!

Ünlü Astrolog Dinçer Güner ve Astrolog Naz Bayatlı'nın ortak çalışması sonucu ortaya çıkan Zamanlamının Gücü 2017 kitabı tüm kitabevlerinde yerini aldı. Hayatınızı kolaylaştıracak bir yıllık döngünüzü merak ediyorsanız kaçırmayın...
Ocak 5, 2017
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Ünlü Astrolog Dinçer Güner ve Astrolog Naz Bayatlı'nın ortak çalışması sonucu ortaya çıkan Zamanlamının Gücü 2017 kitabı tüm kitabevlerinde yerini aldı. Hayatınızı kolaylaştıracak bir yıllık döngünüzü merak ediyorsanız kaçırmayın...

Ünlü Astrolog Dinçer Güner'in ve Astrolog Naz Bayatlı’nın birlikte hazırladıkları 2017 yılını anlatan kitabı ‘Zamanlamanın Gücü 2017’ çıktı. Sadece burçları neler bekliyor sorusuna cevap aramak değil, aksine günlük ajanda olan bu kitapta hayatınızın en ufak ayrıntılarına kadar öğrenebileceğiniz, gün gün neler yapılması gerektiğine dair tüm bilgileri bir arada bulabilirsiniz. Diyete başlamak için uygun günler, Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar, 2017 yılında hangi burcu neler bekliyor, gökyüzüne ait ayrıntılar ve astroloji ile ilgili tüm gökyüzü pozisyonlarını bulabilirsiniz. Hayatımızın içinde her şeye ulaşabileceğiniz bu kitabı kaçırmayın.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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