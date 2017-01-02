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Balık – 2 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 2 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu

2 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 2, 2017
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2 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?

İçe kapanık, ancak bilinçaltı hareketlerinizin aktif olduğu bir güne başlıyorsunuz. Öğlen iki saat sürecek Ay boşluğu nedeniyle tembellik etme ihtiyacınız artacaktır.

Daha çok akışta kalmanız gereken birkaç saat içerisinde bulunuyorsunuz. Öğleden itibaren Ay sizin burcunuzda hareket etmeye başlayacak ve hedeflerinizi gerçekleştirmek üzere hareket kazanacaksınız. Sezgisel yönünüzün ve ilham kaynaklarınızın güçlenmesi sayesinde öncelikli olarak sanatsal tarafınızı parlatıp başarıya yürümeniz kolaylaşacaktır.

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