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Balık – 21 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 21 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

21 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 21, 2016
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21 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?

Devlete bağlı yükümlülüklerinizin halledildiği, hakkaniyetli bir miras dağılımına dahil olabileceğiniz durumlar meydana gelebilir.

Borçlarınız, vergi ve kredilerinizde mali dengeyi yakaladığınız gibi başkalarının parasını yönetiyorsanız uzlaşma ve dengeli planlama sayesinde başarıya ulaşmanız, takdir toplamanız olasıdır. İlişkilerdeki manevi dengeyi tutturmanız karşılığında duygusal güveni bulacaksınız. Güneş’in bugünden itibaren Oğlak burcundaki bir aylık geçişinde arkadaşlıklarınıza ve sosyal ilişkilerinize odaklanabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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