Balık – 22 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

22 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?

Hayatınızın krizli alanları ve benzer konularda gökyüzünün size verdiği şanslı enerjileri kullanabilir, fırsatları değerlendirebilirsiniz. Ancak bugün öğleden sonra Ay’ın boşluk etkisiyle akışta kalmanız ve herhangi bir yeniliğe girişmemeniz gerekebilir.

Mesleki olarak sizi sorumluluk almanız gereken süreli bir vazife bekliyor olabilir. Sizden tecrübe ve otorite olarak daha olgun birisinin destek ve tavsiyelerini dinlemeniz gerekebilir. Arkadaş ilişkilerinizdeki sağduyu ve uzlaşı isteği ne yazık ki kriz ihtimaline ve yanlış anlaşılmaya açık durumdadır.