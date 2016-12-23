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Balık – 23 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 23 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

23 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 23, 2016
Kadınlara özel spor programı
23 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?

Sezgilerinizin, ruhsal ve zihinsel yeteneklerinizin doruğa çıkabileceği, merhamet, sağduyu, maneviyat ve tanrısal iletişim boyutunun genişleyebileceği bir etkide bulunuyorsunuz.

Yurt dışı kültürler ve bilhassa deniz ve okyanus kenarında bulunan ülkelerle ilgili yolculuk planları yapabilirsiniz. Zihninizin sınırsızlığını keşfedebilir, hayallerinizin derinliğine dalabilirsiniz. Sezgilerinizin, önsezi ve içgüdülerinizin hassaslaşacağı ve dolayısıyla bu yetilerinizi kullandığınız mecralara açılacağınız bir cuma günü deneyimleyebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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