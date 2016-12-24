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Balık – 24 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 24 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

24 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 24, 2016
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24 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?

Zihinsel aktivitelerinizin derine ineceği bir gündesiniz. Ancak yanıltıcı etkiler olacağından herhangi bir başlangıca yönelmekten ziyade daha akışta kalıp elinizdeki mevcut konulara akılcı halde kafa yormanız daha doğru olacaktır.

İşinizi ve toplumsal statünüzü daha fazla irdeleyebileceğiniz bir ruh durumuna eğilimli olacaksınız. Kendinize bakış açınızı değiştirip motivasyon sağlayabileceğiniz bazı duygusal farkındalıklar karşınıza çıkabilir. Cumartesi gecesini sevdiklerinizle birlikte hareketli ve keyifli bir ruh yapısıyla geçirebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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