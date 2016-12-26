Balık – 26 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu

26 Aralık Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?

Kariyer alanınızda kendi özgür düşüncenizden doğabilecek bir konu ilgi çekebilir. Yabancı kaynaklı işler veya uzak ticari bağlantılarla ilgili konular gündeme gelebilir.

Annenizden gelecek bir tavsiyeyle ilgili zihniniz meşgul olabilir. Mesleğinizle ilgili kendinize ait öğreti veya keşiflerle çalıştığınız işe değer katabilir ve takdir toplayabilirsiniz. Her türlü diyalog ve mesleki hamlede gergin yapınız nedeniyle kırıcı davranışlar içerisinde bulunursanız kaybeden taraf siz olursunuz. Burcunuzda ilerleyen Mars nedeniyle azami dikkatli olmanız gerekmektedir.