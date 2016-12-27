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Balık – 27 Aralık Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 27 Aralık Salı Günlük Burç Yorumu

27 Aralık Salı gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 27, 2016
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27 Aralık Salı gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?

Mesleki bir problemi giderebilmek adına kendinizde olan bir sezgisel fikre erişme şansına sahipsiniz. Ancak bu aşamada kendinizi bir parça ketum ve bilgiyi esirgeyen bir yapıda bulmanız olasıdır.

Kendi kendinize baskı kurup bu sürecin kolay atlatılmasını sağlayamazsınız. Deneyimli kişilerin tavsiyelerine kulak vermelisiniz. Motivasyon, mücadele gücü, insanlarla olan dayanışma ve empati başarısı sayesinde ciddi anlamda krizli bir meseleyi çözebilecek bir etkide bulunuyorsunuz. Hamleleriniz sonucunda başarıyla anılabilecek düzeye erişebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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