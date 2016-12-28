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Balık – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 28, 2016
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28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?

Ay bugün Yay burcunda boşluk etkisinde olacak. Mesleki konularda elinizdeki işleri akşama kadar bitirebilirsiniz. Yeni bir meseleye başlamamanız sizin yararınıza olacaktır.

Zira akşam saatlerinde Ay burç değiştirecek. Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ay sayesinde son bir yılda sosyal hayatınızda yaşananları irdeleyip, yaklaşan yeni yılda tasarladıklarınızı önünüze koymak için fırsat yaratacaksınız. Disiplin ve kararlılık anahtar kelimelerinizdir. Duygulardan arınmış ve daha çok mantık, kurmak ve inşa etmek üzerine odaklı olacaksınız.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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