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Balık – 29 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 29 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

29 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 29, 2016
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29 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?

Ay/Plüton kavuşum etkisinin devam etmesi nedeniyle birlikte çalıştığınız arkadaşlarınız ve kişilere karşı duygusal baskı kurmamaya, esnek olmaya özen göstermelisiniz.

Arkadaş ortamında daha çok takdir ve ilgi görmek isteyebilirsiniz. Üyesi olduğunuz dernek ve kulüplerde akılcı projeler yönetebilirsiniz. Her türlü sosyal kurum ve etkinlikte boy gösterme, arkadaşlık ilişkilerini geliştirme üzerine kurgulu bir günde bulunuyorsunuz. Ortaklaşa kazanımlardaki fırsatları mesleki olgunlaşma amacıyla da kullanmanız yararınıza olacaktır.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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