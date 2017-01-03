Balık – 3 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu

3 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?

Rüyalarınız daha anlamlı ve sembolik olabilir. Ruhani bir yapıya geçebilir ve mistik konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Sakarlık ve dalgınlık durumunuzda artış gözlenebilir.

Sanatçıysanız eserleriniz ortaya çıkabilecek kıvama erişebilir. Yardımlaşma, merhamet, şefkat ve dayanışma ruhuna sahip işler ortaya koyabilirsiniz. Cinsel potansiyeliniz yükselebilir. Alkole karşı hassasiyetiniz artabilir. Sezgilerinizin gücüyle maddi kaynaklarınızı arttırmanın yollarını arayabilir ve bu konuda ciddi ilerlemeler kaydedebilirsiniz.