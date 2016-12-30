Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Balık – 30 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 30 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

30 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 30, 2016
Kadınlara özel spor programı
30 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?

Bilinçaltı teknikleri, Uzak Doğu metotları veya alternatif tıp yöntemleri uygulamakla etkin sonuçlar alabilirsiniz. Arkadaşlarınız sizin özgürlükçü fikirlerinize destek vermeye çalışacaklardır.

Öncelikli olarak zihinsel çalışmalar ve astroloji seansları için çok uygun bir gündesiniz. Bu olumlu enerjilerin aksine güvene dayalı başlangıçlar yapmaktan uzak durmalısınız. Ebeveyniniz veya aileniz sizi biriyle tanıştırabilir. Ancak bu kişinin sizin doğru partneriniz olup olmadığı konusunda çekinceler yaşamanız olasıdır.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Astrolog Dinçer Güner yazıyor: 2017’de Türkiye ve Dünya
Oğlak burcunda Yeni Ay: İşkolik olmaya hazır mısınız?
Hande Kazanova anlatıyor: Hangi burcu nasıl etkileriz?