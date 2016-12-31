Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Balık – 31 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 31 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

31 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 31, 2016
Kadınlara özel spor programı
31 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?

Yeni yıla bilinçaltı düzeyde ve sezgilerinizin yoğun olacağı bir yapıda giriyorsunuz. Bu enerjiler bütün bir yılı da etkileyebileceği için olumlu, coşkulu ve keyifli olmaya özen göstermelisiniz.

Yılbaşı gecesini biraz içe kapanık geçirmeyi planlasanız da nezih, rafine ve özel bir partide sevdiklerinizle yeni yılı karşılıyor olmanız sizin için daha keyifli olabilir. Beklenmedik bir parti etkinliğine gitmeye karar verebilirsiniz. Sevdikleriniz sizin adınıza hoş bir etkinlik programı oluşturabilir. Her şekilde huzurlu bir yeni yıl geçirmenizi dileriz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Astrolog Dinçer Güner yazıyor: 2017’de Türkiye ve Dünya
Oğlak burcunda Yeni Ay: İşkolik olmaya hazır mısınız?
Hande Kazanova anlatıyor: Hangi burcu nasıl etkileriz?