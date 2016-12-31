Balık – 31 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

31 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?

Yeni yıla bilinçaltı düzeyde ve sezgilerinizin yoğun olacağı bir yapıda giriyorsunuz. Bu enerjiler bütün bir yılı da etkileyebileceği için olumlu, coşkulu ve keyifli olmaya özen göstermelisiniz.

Yılbaşı gecesini biraz içe kapanık geçirmeyi planlasanız da nezih, rafine ve özel bir partide sevdiklerinizle yeni yılı karşılıyor olmanız sizin için daha keyifli olabilir. Beklenmedik bir parti etkinliğine gitmeye karar verebilirsiniz. Sevdikleriniz sizin adınıza hoş bir etkinlik programı oluşturabilir. Her şekilde huzurlu bir yeni yıl geçirmenizi dileriz.