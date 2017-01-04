Balık – 4 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu

4 Ocak Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?

Sezgilerinizin ve tam tabiriyle üçüncü gözünüzün açık olabileceği bir Jüpiter günü deneyimleyeceksiniz. Anlayış dolu bir ilişki yaşayabilmenin ve hissedebilmenin ayrıcalığına sahipsiniz.

Ruhani bir yapıya geçebilir ve mistik konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Sakarlık ve dalgınlık durumunuzda artış gözlenebilir. Sanatsal yönünüzün tatmin göreceği ve yaratıcılığın artabileceği mümkündür. Yardımlaşma, merhamet, şefkat ve dayanışma ruhuna sahip işler ortaya koyabilirsiniz. Gün boyu boşluk etkisi sizi biraz gerebilir.