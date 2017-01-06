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Balık – 6 Ocak Cuma Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 6 Ocak Cuma Günlük Burç Yorumu

6 Ocak Cuma gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 6, 2017
Kadınlara özel spor programı
6 Ocak Cuma gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?

Toplumsal ve arkadaşlık gruplarıyla ilgili sorumluluk almak konusunda donanımlı gözüküyorsunuz. Bugün için alışverişlerinizde, giyim kuşamınızda ve iletişim kanallarınızda daha huzurlu, verimli ve yaratıcı bir yapıya bürünebilirsiniz.

Pazarlama faaliyetlerinizi yaratıcı öğelerle bezeyebilirsiniz. Toprak işlerine eğilmek, doğa yürüyüşlerine katılmak ve dışarıda zaman geçirmek uygun aktiviteleriniz olacaktır. Sosyal işlerde güvenle ilerlemek, başlamış olunan eğitim hayatında sağlam bir ilerlemeye sahip olmak olumlu etkilerinizdir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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