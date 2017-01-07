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Balık – 7 Ocak Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 7 Ocak Cumartesi Günlük Burç Yorumu

7 Ocak Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 7, 2017
Kadınlara özel spor programı
7 Ocak Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?

İletişim ağınız, kısa yolculuklarınız, kardeşler ve komşularla haşır neşir olabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün için alışverişlerinizde, giyim kuşamınızda ve iletişim kanallarınızda daha barışçıl, verimli ve yaratıcı bir yapıya bürünebilirsiniz.

Tanıtım faaliyetlerinizi sanatsal ve kreatif öğelerle bezeyebilirsiniz. Güneş/Plüton kavuşumu etkisiyle toplumsal etkinliklerde kararlı, takıntılı ve baskın bir tutum sergileyip proje yöneticisi konumunda bir meseleye liderlik edebilirsiniz. Arkadaş gruplarınızla özel bir organizasyon düzenleyebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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